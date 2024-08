Vieste: Una passeggiata tra gli olivi secolari per l'apertura de “La Settimana dell’Olio”

Unaha aperto l'8^ edizione de "", l'evento chepropone a produttori, turisti, abitanti del luogo e curiosi, di fare uncon la guida di esperti del settore.In queste ore, infatti, sono in arrivo a Vieste maestri olivicoltori e frantoiani, assaggiatori professionisti, sommelier dell'olio, chef, panificatori d'eccellenza e innovatori enogastronomici che contribuiranno a far conoscere l'olio extra vergine di oliva, le sue caratteristiche e le peculiarità legate alle diverse cultivar.«Anche quest'anno "La Settimana dell'Olio" offre tante occasioni per avvicinarsi al mondo dell'olio extra vergine di oliva. Siamo particolarmente soddisfatti perché», ha affermato la direttrice organizzativa. Questo dimostra laverso l'evento e verso l'olio extra vergine di oliva.«I risultati ottenuti ci spingono a continuare a lavorare in questa direzione e ad investire in questo settore. "La Settimana dell'Olio" è un evento importante perché rappresenta un momento di crescita per i nostri produttori e per il territorio», ha sottolineato l'assessore ai Grandi eventi turistici e all'Agricoltura del Comune di Viestedella giornata di apertura de "La Settimana dell'Olio" sono statidell'azienda agricola Agalliu Eralda, che ha ospitato ilPresidio Slow Food.«A Vieste abbiamo unche conferiscono una certa unicità al paesaggio e hanno un grande valore simbolico. Documenti storici testimoniano che già nel 1600 sul Gargano c'erano dei boschi d'ulivo, dobbiamo ringraziare gli olivicoltori attenti che hanno messo a coltura e, soprattutto, hanno conservato questo patrimonio», ha evidenziato, capo settore forestale del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano.«C'è un'attenzione particolare verso l'olio prodotto da olivi secolari, al punto che da qualche annoha istituito ilper tutelare il valore ambientale, paesaggistico, salutistico ed economico degli oliveti antichi di cultivar autoctone», ha spiegato, presidente di Slow Food Gargano.Insieme agli olivi, protagonisti della prima giornata de "La Settimana dell'Olio" sono stati anche(maestro artigiano della gelateria Pina Gel di Peschici) e(esperta di enogastronomia) che hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta dell'abbinamento "" con il "Cazzimperio secondo Pina Gel". «Non è una parolaccia, si tratta del pinzimonio versione gelato ovvero un sorbetto al finocchio con una parte morbida di gelatina di arancia Duretta del Gargano e un fondo più croccante di pane tostato, impreziosito dai profumi delle erbe», ha raccontatoLa proposta è stata gradita dai presenti, che hanno apprezzato il gelato gastronomico abbinato a tre tipologie di olio extra vergine di oliva.Con la guida della direttrice organizzativa dell'eventoe del presidente dell'associazione La Rinascita dei Trabucchi storiciè stato, inoltre, possibile vivere la bellissimadi oli EVO.Sveglia all'albaperin programma alle ore 7.00 presso l'Oliveto Medina (sold out).Alle 10.30 al Ranch dell'Ambrenella ci aspetta "", storia e assaggi guidati di oli extra vergini di oliva dell'Nel pomeriggio alle ore 18.00 all'Agriturismo Le Fronde si va alla scoperta deglicon, presidente della Fondazione Italiana Sommelier Puglia (sold out)., tecnici esperti dell'associazione Oleum (che da 30 anni diffonde la cultura, la valorizzazione e la tutela del patrimonio dell'olio EVO), guideranno la" raccontando gli extra vergini monovarietali viestani. L'appuntamento è alle 20.00 a Marina Piccola.Si apre all'insegna della giornata di mercoledìcon ladell'Oliveto Medina, in programma alle ore 8.00 e guidati dall'esperta di crescita personale. A seguire (ore 10.30 presso Oleificio San Luca) "", storia e assaggi guidati di oli extra vergini di oliva di OL.MA. con il presidente(già presidente di Coldiretti Toscana e presidente del Consorzio di tutela dell'olio extravergine Igp Toscano).Imperdibile ilcon ilin programma alle ore 17.00 presso l'Azienda Agricola Prencipe.Alle ore 20.00 a Marina Piccola andrà in scena lo(in collaborazione con Slow Food Gargano) a cura degli, Presidente dell'Associazione Cuochi Gargano e Capitanata e, fondatore di FoodBrothers (sold out).Tre gli appuntamenti per giovedì. Si parte alle ore 10.30 presso Tenute il Mandrione con "A", storia e assaggi guidati di oli extra vergini di oliva dell'azienda Marfuga. Alle 17.00 la Lega Navale di Vieste ospiterà la novità di questa edizione: ildedicato ai più piccoli.Alle ore 20.00 a Marina Piccola ci saranno glipresenti nella guida Oli d'Italia 2024 del Gambero Rosso, a cura del giornalista e capo panel(sold out).Venerdìla Settimana dell'Olio incontra, alle ore 11.00 presso Tenuta Padre Pio, Grani Futuri con il panificatoreper parlare di "".", alle ore 19.30 a Marina Piccola, vedrà l'abbinamento tra olio extravergine di oliva e pizza e la guida speciale del presidente dell'Associazione Pizzaioli Garganici, la giornalista enogastronomicae il talentuoso pizzaiolo(sold out).A chiudere la manifestazione sarà il", alle ore 21.00 a Marina Piccola, a cui prenderanno parte, capo panel ASSAM e tecnico del settore olivicoltura;, ricercatrice del CREA di Rende;, capo panel guida oli Gambero Rosso;, direttore tecnico della Fondazione ITS Academy AgriPuglia e, tecnologa alimentare e direttrice organizzativa della settimana dell'Olio. A moderare il talk sarà, esperta di olio extravergine di oliva e membro del Comitato di assaggio della CCIAA di Roma.Ogni sera durante la Settimana dell'Olio, a partire dalle 20.30, Marina Piccola ospiteràcon il: un'occasione imperdibile pere scoprire i segreti dei produttori. Saranno dodici le casette che ospiteranno Agri-Costella, Olio della Valle, Le Fronde, Purofiore, Tenute Il Mandrione, Latorre Paolo, Valle degli Ulivi, Oliveto Medina, Primofiore, Antichi Ulivi, Fratelli Spina, I Tesori del Sud.L'olio non è solo gusto ma anche divertimento e gioia di stare insieme: per questo ogni sera, a partire dalle ore 22.00 a Marina Piccola, ci sarà: il 27 agosto(Neo soul); il 28 agosto(funk-rock); il 29 agosto(pop-rock) e il 30 agosto(con Francesco Roccia e la sua band)."La settimana dell'Olio" è organizzata dalcon il contributo della(attraverso il programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare promosso dal Dipartimento dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale), con il patrocinio die con la collaborazione diMedia partner dell'8^ edizione de "La Settimana dell'Olio" èSponsor ufficiali: Acqua Orsini