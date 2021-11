Verso il 25 novembre: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

un femminicidio ogni tre giorni.

108 in Italia da inizio anno.

Mancano pochi giorni al 25 novembre,istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. La ricorrenza segna anche l'inizio deiche precedono lain calendario il 10 dicembre di ogni anno, promossi nel 1991 dale sostenuti dalle Nazioni Unite, per sottolineare cheL'Italia arriverà con un bilancio pesantissimo:L'ultimo in ordine di tempo è quello avvenuto in un parco a Reggio Emilia, dove una donna di 34 anni, Juana Cecilia Hazana Loayza, originaria di Lima (Perù) è stata trovata morta. I Carabinieri hanno fermato l'ex compagno, un 24enne di Parma: durante l'interrogatorio ha confessato di averla uccisa. A settembre scorso, l'uomo era stato arrestato e processato per stalking proprio ai danni della 34enne ed era libero dal 4 novembre. Le cronache riportano che è la quarta in meno di una settimana in Emilia Romagna,per il, inizio alle ore 10.00, è in programma la, organizzata dalle associazioni Legambiente, Unesco, FIDAPA, Rotary, Rotaract, Interact, ANCRI BAT Canusium, Archeoclub, Oer e Misericordia, sotto il patrocinio del Comune di Canosa. Per l'occasione parteciperanno gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado di Canosa. "Come luogo d' incontro si indica Piazza Ferrara per i partecipanti di sesso maschile mentre le partecipanti invece si riuniranno in Piazza Vittorio Veneto che attendono l'arrivo dell'altro gruppo. Dopo un breve flashmob contro la violenza di genere." – Ha scritto la(Presidente onorario Legambiente Canosa-Coordinatrice ambiente e salute Legambiente Puglia) per fornire le prime anticipazioni sulla manifestazione del 25 novembre - "Mentre, la marcia ricomincerà fianco a fianco senza distinzione di sesso sino a raggiungere Piazza Martiri XXIII Maggio dinanzi il Palazzo di Città". Saranno osservate le norme sanitarie anti-covid vigenti.