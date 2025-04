"Un gesto di cuore, un macchinario per la vita" è l'incipit dell'iniziativa della, in collaborazione con l'associazione culturale "Switch-On". E' stata presentata la scorsauna conferenza stampa presso la sede di Canosa Canosa di Puglia, alla presenza tra gli altri del sindaco di Canosa, Vito Malcangio e dell'europarlamentare Francesco Ventola. Si tratta di una raccolta fondi destinata all'acquisto di un macchinario per l'ossigeno-ozonoterapia che verrà successivamente donato all'ospedale di Canosa di Puglia. "Noi ragazzi di Gioventù Nazionale e Switch-on crediamo fortemente in questa importantissima iniziativa, il nostro ospedale negli ultimi 20 anni è stato ormai denaturalizzato e ha perso l'importanza che ha avuto nel corso del tempo" Per l'occasione sono state illustrate le modalità della raccolta fondi, le caratteristiche e le finalità di questo macchinario destinato ad eseguire tutte le terapie iniettive locali e produrre acqua e olio ozonizzato.