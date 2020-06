Uffici comunali:Nuovi orari di apertura al pubblico

L'Amministrazione comunale dial fine di semplificare la fruizione degli uffici, anche in osservanza da quanto stabilito dalle norme anti-COVID-19, ha unificato gli orari di apertura al pubblico con l'intendimento di semplificarne l'accessibilità. Inoltre per assicurare una più ampia fruizione gli uffici dei Servizi Demografici saranno aperti in fasce di orario più ampie rispetto agli uffici degli altri Servizi. Pertanto dal 18 giugno 2020 gli uffici comunali osservano i seguenti orari di apertura:i: apertura nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore12,00 ed il giovedì anche dalle ore 16,30 alle ore 18,30;apertura nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 10,30 ed il giovedì anche dalle ore 16,30 alle ore 18,30;applica l'orario stabilito dal Ministero della Giustizia e dalPresidente del Tribunale di Trani;apertura dell'Unelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 10,30 ed il giovedì anche dalle ore16,30 alle ore 18,30.Inoltre dal 22 Giugno scorso e fino a modifica o revoca, l'orario di apertura dei giardini pubblici denominatiseguiranno i seguenti orari di apertura:tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 20,00;tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 13,00.