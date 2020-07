Tullio Solenghi inaugura la stagione teatrale all'aperto

Dal 27 luglio riprendono gli appuntamenti con il teatro nelche avranno luogo nello splendido scenario del. Le rappresentazioni disostituiscono "Raccondino" con Dino Abbrescia e "Uccelli" della Bottega degli Apocrifi non andati in scena causa lockdown. Reso noto il calendario degli spettacoli:27 luglio 2020 - ore 21.00 -14 agosto 2020 - ore 21.00 -21 agosto 2020 - ore 21.00 -Gli abbonati possono recarsi direttamente all'ingresso dell'area evento muniti di titolo e con mascherina indossata obbligatoriamente.Gli utenti che hanno acquistato i singoli biglietti degli spettacoli della stagione possono entrare allo spettacolo con il titolo in loro possesso o, se impossibilitati alla visione dello spettacolo, possono richiedere il rimborso presso il botteghino entro la sera dell'evento in programmazione.Tutti i posti disponibili saranno senza assegnazione e rispetteranno le normative di distanziamento sociale anticovid.È obbligatorio entrare nell'area evento con la mascherina indossata e che potrà essere tolta durante la rappresentazione teatrale.Primo settore - € 20Secondo settore - € 15Le rappresentazioni di Tullio Solenghi e Michele Placido sostituiscono "Raccondino" con Dino Abbrescia e "Uccelli" della Bottega degli Apocrifi non andati in scena causa lockdown.Gli abbonati possono recarsi direttamente all'ingresso dell'area evento muniti di titolo e con mascherina indossata obbligatoriamente.Gli utenti che hanno acquistato i singoli biglietti degli spettacoli della stagione possono entrare allo spettacolo con il titolo in loro possesso o, se impossibilitati alla visione dello spettacolo, possono richiedere il rimborso presso il botteghino entro la sera dell'evento in programmazione.I biglietti sono disponibili online su www.vivaticket.it e presso gli Uffici Comunali di Via Parini n.48 nei seguenti giorni e orari:22 luglio - dalle ore 10.00 alle 12.0023 luglio - dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.30 alle 19.0024 luglio - dalle ore 10.00 alle 12.0027 luglio - - dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 fino a inizio spettacoloTutti i posti disponibili saranno senza assegnazione e rispettando le normative vigenti anticovid di distanziamento sociale. E' obbligatorio entrare in teatro con la mascherina indossata che potrà essere tolta durante la rappresentazione teatrale.