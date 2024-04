Torna "La ricerca sui pedali"

IL CRONOPROGRAMMA E LE TAPPE

Torna l'atteso appuntamento con ", l'evento di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Europa, senza ancora una cura risolutiva, nata da un'idea didelegato della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica di Brindisi Torre, padre di una ragazza con la fibrosi cistica, che ha fatto della passione per la bicicletta un volano per raccogliere fondi per la ricerca. L'iniziativa charity, giunta alla quarta edizione, è, con la. Quest'anno, la pedalata solidale attraverserà l'intero territorio pugliese dalper mantenere alta l'attenzione sulla malattia e sull'importanza del sostegno alla ricerca, lungo un percorso a tappe da Torre Santa Susanna (BR) ad Alberobello (BA). Insieme a Oronzo De Tommaso sulle due ruote ci saranno anchevolontario FFC Ricerca in Sicilia edelegata FFC Ricerca a Firenze, entrambi ciclisti amatoriali, anch'essi con la fibrosi cistica e, delegato FFC Ricerca a Siniscola in Sardegna.Con loro pedalerà per la prima volta anche un testimonial d'eccezione,, che solo due settimane fa ha vinto 3 medaglie d'oro al Grand Prix Internazionale di Atletica Paralimpica di Jesolo 2024 e 3 titoli di campione del mondo militare: "Il dono è un valore inestimabile, lo scopo ultimo della mia vita: cosa c'è di più grande del donarsi gratuitamente agli altri senza chiedere nulla in cambio? – dichiara– Partecipando a questa iniziativa, posso donare il mio tempo a una causa importante e soprattutto contribuire alla raccolta fondi a favore della ricerca. Da malato, affetto da una grave patologia cronica, degenerativa e irreversibile, sono consapevole della centralità della ricerca e di quanto sia fondamentale sostenerla e finanziarla. E sono felice di farlo attraverso un veicolo di aggregazione, inclusione e solidarietà come lo sport, che mi ha salvato la vita, rendendomi forte e resiliente, insegnandomi che uniti si vince sempre e che le medaglie acquistano più valore se condivise per un obiettivo comune".La pedalata prenderà avvioa Torre Santa Susanna, in piazza Umberto I, per il taglio del nastro con i saluti istituzionali del. Alla partenza saranno presenti anche i volontari FFC Ricerca con stand di sensibilizzazione e raccolta fondi, gadget e clownterapia. Alle ore 9:30 i ciclisti si avvieranno ufficialmente accompagnati dalla ciclopedalata di "Era il cuore di Antonio Bianco a braccia aperte" e sulle note dell'inno d'Italia dei ragazzi del centro di aggregazione comunale "Il Cappellaio Matto" alla volta di. Sempre il 25 aprile, alle ore 9:30, il Circolo Tennis di Brindisi promuoverà una sostegno dell'iniziativa. Venerdì 26 aprile alla partenza da Grottaglie si unirà al team anche il campione di ciclismoe insieme passeranno dacon tappa all'Istituto scolastico Grassi per proseguire fino a. Sabato 27 aprile partenza da Massafra con tappe ae arrivo adcon accoglienza del Sindaco. Domenica 28 aprile la giornata si aprirà con la visita alcon la partecipazione del Gruppo "SOS Sorriso Clownterapia Cerignola". I ciclisti proseguiranno verso, per giungere a. Lunedì 29 aprile l'ultima giornata di tour ripartirà dalungo le tappe di, con arrivo previsto alle, in piazza del Popolo per la festa conclusiva. Ad ogni tappa, i ciclisti saranno accolti dai volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di sostegno FFC Ricerca, che per l'occasione promuoveranno eventi e iniziative di raccolta fondi e informazione sul territorio. Mercoledì 24 aprile, si terrà la charity dinner inaugurale alla "La casina dei nonni" di Oria, con la partecipazione della cantante, ragazza con FC, che ha partecipato al talent televisivo "Tu si que vales"."Siamo orgogliosi che Carlo Calcagni abbia voluto partecipare a questo Charity Bike Tour che mira a sensibilizzare il territorio sull'importanza della ricerca. – afferma, ideatore dell'iniziativa - Abbiamo voluto toccare tutte le Delegazioni FFC Ricerca presenti in Puglia nell'ottica di approfondire la conoscenza di questa malattia genetica, detta anche 'malattia invisibile', che riguarda oltre 6.000 persone in Italia, di cui circa un 30% purtroppo ancora orfane di terapia."La fibrosi cistica altera le secrezioni di molti organi contribuendo al loro deterioramento. A subire il maggiore danno sono i bronchi e i polmoni: al loro interno mucose dense tendono a ristagnare, generando infezione e infiammazione che nel tempo possono causare un'insufficienza respiratoria."Lo sport - dichiara, testimonial della pedalata - è per i malati FC faticoso quanto doppiamente utile, aiuta a ottimizzare tutte le risorse vitali, facilitando, grazie all'attività fisica, una migliore funzionalità respiratoria e cardiocircolatoria, a favore anche di aspetti psichici e sociali essenziali per contrastare la malattia, avvicinandoci il più possibile a una vita normale»."Con questo appuntamento - prosegue, altro testimonial dell'iniziativa - andremo a sostenere la mission di Fondazione e di tutti noi, migliorare grazie alla ricerca scientifica la qualità e durata di vita di tutte le persone con fibrosi cistica, sconfiggere la malattia". Chi volesse unirsi a questa causa, potrà farlo adottando simbolicamente alcune tratte del percorso per finanziare la ricerca, attraverso Retedeldono.itOre 8:00: Ritrovo Torre Santa Susanna, piazza Umberto I: saluti istituzionali al taglio del nastro con la partecipazione straordinaria del testimonial Carlo Calcagni e della cantante Swami La Rosa. In occasione della partenza, rappresentazioni sportive di volley, calcetto e difesa personale a cura delle associazioni sportive ASD New Volley Torre, ASD Amatori Gioventù Sport Torre e FCA Academy Arti Marziali.Ore 9:30: Partenza da piazza Umberto IOre 10:00: Arrivo a Latiano, Giardini pubblici via Roma, accoglienza del Gruppo di sostegno FFC RicercaPassaggio a MesagneOre 12:00: Arrivo a Brindisi presso Colonne Romane in viale Regina Margherita. Ad accogliere la carovana ci saranno l'assessora allo Sport Lidia Penta insieme all'amministrazione comunale. E con loro: Croce Rossa Italiana, Feder Sport di Confcommercio Brindisi, ASD Studio 19, i gruppi ciclistici FIAB Brindisi e Friends Bike, Istituto comprensivo Casale, convegno di cultura Mariacristina di Savoia, ADMO e AIDO.Ore 13:00: Brindisi, passaggio al Circolo Tennis di BrindisiOre 16:00: Arrivo a Grottaglie, accoglienza della Delegazione FFC Ricerca di GrottaglieOre 20:30 Charity dinnerOre 8:30: Ritrovo a Grottaglie, concessionario BMC Manigrasso, presenza del campione di ciclismo AndreaGurayev e del testimonial Carlo CalcagniOre 9:30: PartenzaOre 11:00: Arrivo a Martina Franca, all'Istituto scolastico GrassiOre 15:00: Arrivo a Massafra, via Livatino, presso Municipio con accoglienza della Delegazione FFC RicercaOre 20:30: Charity dinnerOre 8:00: Partenza da Massafra, passaggio a CastellanetaOre 12:00: Arrivo a Gravina, arrivo all'ex mattatoio via San Sebastiano accoglienza del Gruppo di Sostegno FFC RicercaOre 15:00: Altamura, via Bari, Piazza Unità D'Italia. Incontro con il Sindaco.Ore 10:00: Incontro con i medici del Centro di riferimento FC di Cerignola e con il gruppo "SOS Sorriso Clownterapy" CerignolaPartenza ore 12:30: Tappe a Stornara, Ortanova e FoggiaOre 16.00: Arrivo a San Giovanni Rotondo, viale Cappuccini, Chiesa San Pio, accoglienza Delegazione FFC RicercaOre 19:30 Convegno sulla fibrosi cistica "Prevenzione, diagnosi e trattamenti" in piazza dei MartiriOre 20:30: Stand gastronomici gestiti dall'Associazione "Cuochi Gargano e Capitanata" in collaborazione con attività del territorio e musica dal vivoOre 8:00 partenza da Corato, tappe: Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, BitontoOre 10:30: Arrivo a Palo del Colle, centro sportivo Piazzale Santa Scorese, accoglienza della Delegazione FFC Ricerca con la partecipazione dei volontari, del dott. Onofrio Laselva, ricercatore universitario esperto in fibrosi cistica e della dott.ssa Anna Fontana, assistente sociale esperta in tutela dei minori e presidente del Gruppo di sostegno alla ricerca di Palo del Colle. Presenza degli alunni delle scuole di primo grado.A seguire tappe ad Acquaviva delle Fonti e San Michele di BariOre 15.30 arrivo ad Alberobello, in piazza del Popolo. I ciclisti del Team Eracle si affiancheranno ai bikers per percorrere insieme i km conclusivi del tour. Al taglio del traguardo saranno presenti i volontari FFC Ricerca e i rappresentanti dell'amministrazione comunale.In serata, cena charity conclusiva presso Tenute Ivone (Alberobello).