That’s Amore

Nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II disi terrà la prima edizione diin calendario,a partire dalle, L'idea nasce dalla sinergia tra Comune di Giovinazzo, Regione Puglia, Pugliapromozione, Teatro Pubblico Pugliese e l'Associazione Pugliesi nel Mondo.Spesso il loro è un percorso complesso e articolato perché accade che gli anni e il tempo diradino i rapporti familiari e amicali, i contatti e i legami con l'Italia. Nonostante ciò, è del tutto evidente l'amore e l'affezione che hanno per la nazione che conserva le loro radici, le storie di genitori, nonni e parenti che hanno dovuto lasciarsi alle spalle i loro affetti per costruirsi un futuro di vita solido per sé e per le proprie famiglie. Il recente viaggio del Presidente Michele Emiliano a New York, per il Columbus Day, ne è stata l'ennesima conferma. Vere e proprie scene, anche molto colorite, di giubilo e di grande affetto si sono viste da parte dei nostri emigrati nella Grande Mela nei confronti del presidente della Puglia. Molti ricorderanno il video, diventato virale sui social, in cuida decenni residente nel Queens, a New York, abbraccia durante la parata del Columbus Day il presidente Michele Emiliano." Quando abbiamo visto Nick Prudente al Columbus Day avvinghiato al presidente Emiliano siamo rimasti folgorati"- dichiara il sindaco di Giovinazzo,- " Rappresento una comunità di 20mila abitanti che d'estate moltiplica le presenze per l'arrivo dei nostri emigrati sparsi in tutto il mondo. Una ripopolazione che è comune a tutte le città grandi e piccole della Puglia. Forse i cittadini non sanno che le feste patronali si organizzano proprio ad agosto per permettere agli emigrati di essere presenti. Di qui l'idea, perché non far diventare Giovinazzo la città simbolo per riannodare fili e storie di una umanità meravigliosa? Vogliamo provare ad essere la città di riferimento per tutti gli emigrati di Puglia e i loro discendenti. Peraltro, questo nuovo segmento, potrebbe diventare un ottimo strumento anche di promozione turistica e, se ben strutturato e promosso, potrebbe interessare migliaia e migliaia di discendenti di pugliesi trapiantati nel mondo e indurli a tornare 'a casa' attraverso un viaggio e un'esperienza unica e fantastica".La serata, condotta davedrà la presenza del presidenteche per l'occasione ricambierà l'abbraccio in terra italiana a Nick Prudente, del sindaco Tommaso Depalma, della band musicale ' Superclassifica Sciò' e di tanti pugliesi che si sono contraddistinti i vari ambiti. Nel corso della serata sarà premiato, tra gli altri, ancheallenatore di calcio a 5 che siede sulla panchina del Mantova Calcio dalla stagione 2015/2016 conquistando quattro promozioni consecutive dalla C1 alla A1 e portando la squadra ai vertici del Futsal nazionale.