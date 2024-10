Terra di Bari, il nuovo gioco di contrattazione dedicato alla Puglia Centrale

è il titolo del nuovo gioco di contrattazione dedicato alla Puglia Centrale. Un divertentissimo viaggio di esplorazione, all'insegna della cultura popolare e del folklore, in questa antica sub-regione che comprende 53 Comuni stretti tra le Murge e il Mar Adriatico e oggi appartenenti alle province di Bari, BAT e Brindisi. Il progetto, edito da, è frutto delle menti creative diideatori del canale di marketing territorialee già autori di altri due giochi di società dedicati alla Puglia,Coordinamento grafico a cura diObiettivo diè diventare il giocatore più ricco del tavolo, accumulandola moneta locale protagonista del gioco, acquistando terreni e facendo investimenti per migliorare, con nuovi servizi, le città di questo splendido territorio. A rendere il progetto ancora più speciale è la partecipazione straordinaria dell'attore e cabarettista bareseal quale è stata dedicata la casella del Via e una divertente carta imprevisti. Sul tabellone e nelle carte figurano anche una serie di aziende iconiche del territorio che hanno fortemente creduto in questa iniziativa di marketing territoriale, che nasce al di fuori dei classici circuiti di promozione regionale: Olio De Carlo, Acqua Orsini, Birranova, Liberrima, Deliziosa, Giovanni Aiello e la community social Sapori di Puglia."Terra di Bari non è solo un gioco, ma un'opportunità per riavvicinare grandi e piccoli all'enorme patrimonio culturale e territoriale della Puglia Centrale - affermastratega della comunicazione digitale e giornalista coinvolto in tanti progetti a livello nazionale e internazionale. Attraverso il divertimento e l'ironia, mi piace raccontare quei territori, con il loro bagaglio di tradizioni e di folklore, che spesso vengono trascurati dalle grandi narrazioni istituzionali.Dal punto di vista della dinamica, si tratta di un classico gioco di contrattazione il cui scopo è quello di investire colìn per acquistare e migliorare le località della Terra di Bari presenti sul tabellone, e poi cercare di metterle a rendita, facendo pagare agli avversari un affitto ogni volta che vi soggiornano. Durante la partita si attraversano le località più iconiche del territorio, come Bari, Alberobello, Trani, Barletta, Castel del Monte,Monopoli, Polignano a Mare, Locorotondo, le Grotte di Castellana, Fasano, giusto per citarne alcune.""In un mondo sempre più virtuale, crediamo che questo progetto un po' controcorrente rispetto alle tendenze attuali, possa riportare il piacere della condivisione e i valori della famiglia e dell'amicizia attorno a un tavolo, proprio come si faceva una volta." aggiungePR e copywriter nel settore dell'Hôtellerie e dell'Interior Design.Il gioco può essere ordinato online sul sito www.destinazioneavventura.it ma sarà disponibile anche nelle principali librerie e negozi di giocattoli delle province del territorio.