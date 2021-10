«Come spesso si usa direAi tempi di quando ricoprivo il ruolo di sindaco di Canosa di Puglia e di Presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani, nell'ambito del piano di mobilità di area vasta, programmammo(ammodernamento dei binari, manutenzione straordinaria di tutto il tratto ed elettrificazione: costo totale oltre 50 milioni di Euro. Il tutto fu recepito dal piano dei trasposti regionale e quindi finanziato. Completati i primi lavori, si proseguirà nei prossimi anni con l'elettrificazione. Lo sviluppo di questa tratta ferroviaria contribuirà in maniera determinante alla crescita socio-economico-lavorativa di tutta l'area interessata. Quando si ha una visione chiara del futuro (frutto di sano confronto e reale condivisione) e si lavora per perseguirne gli obiettivi strategici, "tempo ci vuole... ma tutto arriva"». E' quanto scritto in un post sui social dal consigliere regionale e comunale di Fratelli d'Italia,in occasione della ripresa della circolazione sulla tratta Barletta-Spinazzola al termine dei lavori programmati.