Standing ovation per il "Concerto della Domenica delle Palme"

Standing ovation per ilche si è tenuto lo scorso 2 aprile a Canosa di Puglia presso la Chiesa Gesù Liberatore. Protagonisti assoluti della serata, che ha toccato l'apice del gradimento, sono stati : ladiretta dalche ha accompagnato il sopranoe il tenorecon il loro tocco di maestria vocale al di sopra del comune. Un crescendo di emozioni con le celebri composizioni di Tomaso Albinoni, Giuseppe Gregucci, Amedeo Vella, Wolfgang Amadeus Mozart,Frédéric Chopin, Cesar Frank, Pietro Mascagni; Enrico Petrella, Giacomo Puccini,Franz Peter Schubert, i grandi della storia musicale.«La musica eleva lo spirito facendoci entrare in contatto con il divino, - esordisce così ilnella dichiarazione rilasciata a margine del concerto - ed è questo che è accaduto durante il concerto proposto per la domenica delle palme. È stato bello aprire la stagione concertistica a casa, infatti molti appuntamenti mi terranno un pó più distante, e l'affetto e il calore si sono sentiti specie al termine dell'esecuzione dell'Ave Maria dall'intermezzo di Cavalleria Rusticana, non nascondo che mi ha molto commossa. Ringrazio chi ha voluto trascorrere con me questa serata, ringrazio la banda ANC Puglia, la Benemerita e il direttore Nicola Cotugno e le autorità presenti.»Ilche è stato presentato dalla giornalista, è stato organizzato e promosso dall'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Canosa di Puglia, presieduta dal Luogotenente C.S.dall'Associazione Filantropica Musicale presieduta dal Cav. Col. Michele Miulli e dall'Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana "BAT Canusium" presieduta dall'Uff. Cav.e dalla Parrocchia Gesù Liberatore guidata da. Gran finale con l'Inno di Mameli cantato da tutti cui ha fatto seguito la consegna dei fiori, le targhe di benemerenza e le foto di rito a coronamento di un concerto riuscitissimo e molto applaudito.Riproduzione@ riservataFoto a cura di Savino Mazzarella