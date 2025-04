L'ulivo per contribuire alla ricerca contro il cancro

In occasione della Domenica delle Palme, laha organizzato una raccolta fondi attraverso la cessione di piante di ulivo. Presente in molte culture e tradizioni, dall'antichità fino ai giorni nostri,. L'ulivo è il simbolo dell'albero della vita, che rappresenta l'amore eterno, proprio come l'affetto che lega padre e figli. Gliche sono parte integrante del territorio italiano, soprattutto del paesaggio pugliese ed in particolare dirappresentano un simbolo della storia millenaria di tradizione, cultura e gastronomia locale. Come da tradizione che si consolida, anche quest'anno è stato allestito un banco dallaper illustrare le attività svolte dalla LILT:(promozione dei corretti stili di vita);(diffusione della cultura e della diagnosi precoce);assistenza, riabilitazione e difesa dei diritti del malato). """Un sentito grazie a tutti i cari concittadini per la solidarietà dimostrata, ai volontari che come sempre ci affiancano nella realizzazione di ogni evento, alla direzione della Caporalplant per la sensibilità e la collaborazione e alle Cantine Diomede per l'ospitalità. Insieme abbiamo dato un importante contributo alla ricerca che migliora la qualità e le prospettive di vita del malato oncologico.""" Ha dichiarato a margine dell'iniziatica,in rappresentanza dellaimpegnata in questi anni, tra l'altro, a costruire attorno al malato oncologico una rete di solidarietà, di sicurezza e di informazione. E' attiva l'utenza telefonicaper ulteriori informazioni.Riproduzione@riservata