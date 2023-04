Canosa: Il “Concerto della Domenica delle Palme”

Grande attesa per il, che si terrà alle ore 20,00 dipresso laCon la banda dell'Associazione Nazionale Carabinieri "La Benemerita", diretta dal, si esibiranno il sopranoe il tenore. Il, che sarà presentato dalla giornalistaè stato organizzato e promosso dall'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Canosa di Puglia, presieduta dal Luogotenente C.S., dall'Associazione Filantropica Musicale presieduta dal Cav. Col.e dall'Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana "BAT Canusium" presieduta dall'Uff. Cav.e dalla Parrocchia Gesù Liberatore guidata da"La musica eleva lo spirito facendoci entrare in contatto con il divino". Da non perdere ilche proporrà un repertorio dedicato ai grandi compositori che con i loro capolavori musicali, dal classico al romantico, continuano ad essere suonati in the world.