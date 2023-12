Atmosfere natalizie per i concerti del soprano Monica Paciolla

Da Trani a Molfetta, Polignano a Mare, Giovinazzo, Molfetta, Barletta, Apricena e Canosa di Puglia, sono alcune delle città dove sarà in concerto il sopranoche quest'oggi ha annunciato il calendario degli appuntamenti di dicembre 2023 ed inizio anno 2024. Il primo, stasera presso il Plesso Giustina Rocca di Trani per un concerto celebrativo del centenario della nascita di, considerata la più grande cantante lirica del Novecento e forse di tutti i tempi, nata in una clinica di New York il 2 dicembre 1923. Per l'occasione si sono esibiti il sopranoe il, che hanno eseguito un programma di arie tratte da opere di V. Bellini, G. Verdi, U. Giordano e G. Puccini. Il primo concerto di una lunga serie per, soprano, che si è laureata al Biennio superiore di II° livello in canto lirico con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio "U. Giordano" di Foggia, sotto la guida del mezzosoprano Angela Bonfitto. Poi, ha frequentato l' University of Stavanger in Norvegia dove ha cominciato i suoi studi sotto la sapiente guida del celebre soprano italo-norvegeseNel 2013,partecipa al X Concorso Nazionale per giovani musicisti "Luigi Rossi" vincendo il primo premio. Non da meno nel 2014 al IX Concorso Internazionale "Trofeo città di Greci" vincendo il primo premio. Nel 2015, partecipa alla rappresentazione dell'opera "Le nozze di Figaro" nel ruolo di Marcellina e nel 2016 interpreta il ruolo di Fiordiligi nell'opera "Così fan tutte" riscuotendo numerosi consensi presso il Teatro Umberto Giordano. Il 2018, la vede impegnata con l' "Operagalà" alla Konserthus di Stavanger con la messa in scena della "Boheme" di Puccini e del "Die fledermaus" di Strauss. Nel mese di novembre partecipa all'opera studio del "Così fan tutte", nel ruolo di Fiordiligi, all'auditorium del Conservatorio G.B Pergolesi di Fermo e al teatro Filarmonici di Ascoli Piceno per la Rete lirica delle Marche. Il 2019, rappresenta un anno ricco di produzioni, fra le quali sei recite del progetto "Histoire de Carmen" diretta dal M° Gianna Fratta al Teatro Comunale G. Verdi di San Severo, al Teatro Niccolò Van Westerhout di Mola di Bari, al Teatro Umberto Giordano di Foggia, all'Auditorium del Conservatorio di Musica C.G. da Venosa di Potenza e infine in Piazza Umberto I di Trinitapoli. A giugno partecipa e vince il primo premio assoluto nella categoria canto lirico e il primo premio nella categoria musica vocale da camera al III Concorso internazionale "M° Nicola Di Stefano". Vincitrice altresì del premio "La maschera di Banfi" presso la manifestazione Premio Dea Ebe nell'agosto 2023.Il 2020 la vede protagonista di numerosi galà lirici in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e l'associazione Apulia Sinfonietta, che la vedono esibirsi al Teatro Lembo e nel sito archeologico del Battistero di San Giovanni a Canosa di Puglia diretta dal M° Pasquale Francesco Leonardo Somma. Partecipa a numerosi eventi che la vedono come soprano solista, come nella rassegna di "Corti di capitanata" tenuta nel foggiano, il Festival internazionale di Narni (Umbria), numerose edizioni del Festival Francesco De Matteo (Deliceto), il Premio Diomede (Canosa di Puglia). Attualmenteprosegue la sua carriera come soprano solista in vari eventi e concerti, oltre a dirigere l'accademiadi Canosa di Puglia. rivolta ai talenti del futuro per formarli a livello professionale ed educativo per la musica, senza fare distinzione di età.Riproduzione@riservata