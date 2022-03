Sofia D'Elia al BIF&ST Bari International

Al BIF&ST Bari International Film&Tv Festival è stato proiettato nella serata di sabato scorso in anteprima mondiale il nuovo film di Robertodal nome iniziale Resilient. Il film che è stato presentato alnella serata di apertura del Festival, è una coproduzione Jean Vigo Italia con Rai Cinema e Rex Glensy per la società americana Rhino Films, ed è prodotto da Elda Ferri, produttrice anche de "La Vita è bella" e Milena Canonero, 3 oscar come costume designer. Tra gli interpreti, Laura Haddock e Francesco Montanari. Il film è basato sulla vita e l'infanzia di Mario Capecchi, premio Nobel per la medicina, nato in Italia da madre americana, poetessa e attivista politica, arrestata dai fascisti nel 1941 e successivamente internata in un campo di concentramento tedesco.Nel cast dei ragazzi, elemento essenziale del film, ad interpretare il ruolo di Frank, l'amica speciale del protagonista, èPugliese, nata aquindici anni, studentessa al secondo anno del liceo Casardi di Barletta ed una vocazione al cinema e alla musica (canto lirico e leggero e pianoforte) nata fin dalla piccola età. Un percorso fatto di gioie ed anche tanti sacrifici con la grande volontà di realizzare i propri sogni senza mai mettere in secondo piano lo studio a scuola. Vive il cinema soprattutto come una disciplina ed un modo per confrontarsi continuamente con se stessa. "Ringrazio tutta la produzione – afferma- per questa bellissima avventura. Hill of Vision, mi ha offerto un'esperienza grandissima dal punto di vista emotivo per tantissimi aspetti. Intanto è statoPoi, partecipare, interpretando un ruolo, alla ricostruzione della vita di un premio Nobel che da vagabondo, in tempi di guerra, diventa in seguito un importante scienziato è stato molto significativo. È un messaggio positivo ed un incoraggiamento a non smettere mai di credere in se stessi.L'amica che in un certo modo, diventa per Mario un punto di riferimento nelle varie vicissitudini. Frank è una ragazzina caratterialmente forte e coraggiosa con cui però il destino non è stato proprio buono.""Per me il set – continua la- rappresenta volta per volta una nuova occasione per guardarmi dentro e scoprire nuovi lati del mio carattere. L'emozione che provo nell'interpretare un ruolo mi rende più forte, più consapevole. Aver conosciuto e lavorato per Roberto Faenza insieme ad Elda Ferri e Milena Canonero, è stato per me un privilegio immenso. Il giorno in cui sono stata confermata per questo ruolo dal regista stesso, sono scoppiata a piangere. Un pianto di gioia, liberatorio e di gratitudine. Un momento in cui ho pensato che impegno e costanza premiano sempre, basta crederci ed avere pazienza. Aver preso parte a questo progetto cinematografico mi ha insegnato tantissimo. Dopo aver letto il copione, prima di entrare nel personaggio, ho cercato di capire ed immaginare quali possano essere i pensieri, le sensazioni e le paure di un'adolescente in un periodo di guerra e soprattutto in che modo, nonostante la paura, si può riuscire a trovare un angolo di felicità e qualcosa in cui credere. Da questo punto di partenza ho cercato di immedesimarmi al meglio nel personaggio.""Un altro set importante a cui ho preso parte ultimamente, - aggiunge- nel ruolo da protagonista è il cortometraggio Tutù cheattraverso lacon la regia di Lorenzo Tiberia prodotto da Première film. Il corto è stato presentato in anteprima mondiale adUn progetto cinematografico importante e molto forte, in cui ho messo a dura prova le mie emozioni e le sensazioni. Ho cercato di capire fino in fondo ed interpretare un disagio, quello del disturbo alimentare. Nel corto mi chiamo Ester. Sono una ballerina tanto forte quanto fragile che vive in un continuo combattimento interiore. Interpretare un ruolo credo significhi anche trasmettere un messaggio utile. Con questo progetto mi piace pensare che le nostre debolezze possono diventare la nostra forza. Colgo l'occasione per ringraziare tutta la produzione ed anche HIIFF - Heart international italian film festival Salus Cine Festival , per avermi assegnato due premi come migliore attrice. Pensando al futuro, nonostante il buio degli ultimi anni per i grandi problemi che tutti stiamo affrontando, voglio immaginarlo comunque positivo, voglio continuare a studiare ed impegnarmi pur affrontando tutti gli ostacoli che si presenteranno".