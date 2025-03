Ruggiero Mennea eletto segretario regionale di Azione

Si è svolto lo scorso 15 marzo ilappuntamento decisivo per il futuro del partito in Puglia. Al termine dei lavori, è stato eletto Segretario regionale, che ha ottenuto l'unanimità dei consensi da parte dei delegati presenti. Un congresso partecipato e carico di significati politici, che ha visto la presenza di numerosi esponenti delle istituzioni e delle forze politiche locali. Sono intervenuti il Presidente della Regione Pugliail Segretario regionale del Partito Democraticol'Assessore allo sviluppo economico e Coordinatore regionale di "Con",e il rappresentante di "Alleanza Verdi-Sinistra"Accanto alla nomina di Ruggiero Mennea, il congresso ha portato all'elezione dicome Presidente del partito regionale, oltre alla formazione del nuovo Direttivo regionale.Nel suo discorso di insediamento, il neo Segretario ha voluto ringraziare tutti i militanti e i dirigenti locali che hanno riposto fiducia nella sua persona. "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto onorarmi chiedendomi di assumere questa responsabilità, a partire dai Segretari provinciali. Ricoprirò questo ruolo lavorando con impegno e determinazione. Insieme agli organismi dirigenti e agli Amministratori locali contribuiremo a costruire una Puglia più forte, inclusiva e innovativa. Continueremo insieme a promuovere i valori di Azione e a dare voce ai bisogni dei cittadini pugliesi, ponendo al centro competenza, serietà e responsabilità", Ha dichiarato il Segretario Mennea.Con questa nuova leadership,puntando a consolidare il dialogo con le altre forze riformiste e ad affrontare con decisione le prossime sfide politiche regionali. Una svolta politica all'insegna del riformismo moderato e della concretezza. La mozione di Mennea rappresenta una visione alta e concreta della politica, un ritorno ai valori fondanti del riformismo e della buona amministrazione.si propone in Puglia di costituire un nuovo Polo riformista, attraverso la costruzione di un'unica lista regionale con altri soggetti civici comeTra i punti centrali del congresso, ancheMennea ha anche annunciato di voler avviare da subito un percorso di lavoro operativo, anche in virtù dell'incarico affidatogli dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - a cui va il ringraziamento dell'intera Assemblea - come, settore chiave per lo sviluppo e la coesione sociale della Puglia. Oltre ai 30 componenti eletti nella Direzione regionale, sarà resa nota a breve la composizione della segreteria politica, quella dell'esecutivo politico regionale, nonchè l'istituzione di alcuni dipartimenti regionali finalizzati all'attuazione della mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea regionale.