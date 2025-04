“Puglia Possibile”: il primo Crowdfunding Civico che trasforma la solidarietà in innovazione sociale

In un tempo in cui le disuguaglianze crescono e il senso di appartenenza si indebolisce, nasce. Una sfida coraggiosa per ripensare il welfare come processo generativo, capace di attivare energie sociali diffuse e di trasformare i bisogni in risposte condivise. Con un investimento iniziale di 400.000 euro, la Regione Puglia cofinanzierà i progetti promossi da Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che abbiano la capacità di mobilitare le comunità, costruendo valore pubblico dal basso. Il cofinanziamento regionale, fino al 20% del valore del progetto, riconosce e rafforza il merito sociale, premiando le iniziative che generano fiducia e partecipazione civica.che potranno spaziare dalle politiche per la famiglia all'inclusione sociale, dalla lotta alla povertà all'invecchiamento attivo, dall'integrazione al contrasto alla violenza di genere. Grazie aogni progetto diventa anche l'occasione per conoscere le realtà attive sul territorio, dando visibilità alle lodevoli esperienze maturate sul territorio; attivare una rete di donatori consapevoli, capaci di riconoscere e sostenere proposte ad alto impatto sociale; restituire i risultati raggiunti alla collettività, attraverso la redazione di una relazione di impatto sociale, che racconta in modo trasparente cosa è stato fatto, con quali risorse, per chi e con quali effetti; sviluppare attività di ricerca partecipata, in grado di raccogliere e sistematizzare dati, pratiche e narrazioni significative che emergono dai territori.Ilè uno strumento che non solo sostiene economicamente, ma legittima socialmente chi si prende cura del bene comune, rafforzando il tessuto sociale, specie nei contesti più fragili. È un modo nuovo per ascoltare il territorio, per riconoscere le priorità percepite dalla cittadinanza, per co-costruire politiche pubbliche più inclusive, giuste e trasformative. Il processo stesso di raccolta fondi rappresenta per le associazioni un'opportunità di autovalutazione e comunicazione sociale: laddove un progetto è attrattivo per i cittadini, riceve la loro fiducia e, in risposta, anche quella delle istituzioni."Con 'Puglia Possibile' rafforziamo l'idea di welfare pugliese, - dichiara il consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia,dove il valore non si misura solo in termini economici, ma soprattutto in termini di relazioni, fiducia e trasformazione sociale. Questo è un investimento sul capitale sociale della Puglia: sulle idee, sulle reti e sulle persone. Il vero impatto non sta solo nei fondi erogati, ma nella capacità di rafforzare le comunità e generare cambiamenti duraturi. Ogni progetto che raggiunge l'obiettivo è una storia di impatto, un indicatore concreto della vitalità civica di questa Regione. 'Puglia Possibile' è una piattaforma per il cambiamento, dove pubblico e privato sociale si incontrano per costruire soluzioni condivise."Mentre, la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia,afferma : "Il nostro obiettivo è stimolare modelli di welfare generativo, capaci di valorizzare le risorse individuali e comunitarie. Con questa iniziativa, vogliamo costruire un ecosistema dove ogni euro investito produce valore sociale misurabile. Con questa nuova iniziativa stiamo promuovendo un metodo, non solo un progetto: accompagnare, misurare, raccontare. Perché l'innovazione sociale non è solo ciò che si fa, ma come lo si fa. E il modo in cui si attiva una comunità è parte stessa dell'impatto." -