Occuparsi degli anziani per prendersi cura del futuro

Si è tenuto questa mattina presso la sede regionale dia Bari, un incontro di grande rilevanza sociale sul tema dell, che ha visto la partecipazione del Capogruppo di Azione in Consiglio regionale, nonché Consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia,insieme al presidente nazionale Associazione Coldiretti Pensionati,, al direttore di Coldiretti Pugliae di tutti i referenti provinciali dell'associazione. "L'incontro si è rivelato un momento di ascolto e confronto sulle necessità e le opportunità legate alla condizione degli anziani nella nostra regione, con l'obiettivo comune di rafforzare la rete dei servizi sociali e valorizzare il ruolo attivo delle persone anziane all'interno della comunità." Ha affermato il Consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia,Coldiretti ha proposto l'avvio di progetti intergenerazionali per il trasferimento di competenze, esperienze e valori dai più anziani ai giovani, sottolineando l'importanza dellaColdiretti ha espresso la propria disponibilità a contribuire al percorso partecipativo per la costruzione del nuovo piano sociale regionale nonché, grazie alla forza associativa di oltre 40.000 iscritti, a trasferire in modo capillare le informazioni sul welfare regionale ai singoli Ambiti Territoriali Sociali ed alla propria base associativa.Durante l'incontro è emersa una volontà condivisa di strutturare interventi stabili dedicati alle politiche per gli anziani, con un'attenzione particolare al potenziamento dei servizi socio-assistenziali domiciliari, per contrastare fenomeni di isolamento – non solo fisico, ma anche emotivo e relazionale – che troppo spesso colpiscono la popolazione anziana. Tra le proposte emerse, quella ditrasformare vecchie strutture agricole non più utilizzate in centri di aggregazione sociale nei territori rurali, dove molte persone anziane vivono. Un modo per recuperare spazi e comunità, favorendo la condivisione quotidiana, la socialità e l'autonomia. Ampia soddisfazione è stata espressa tra i presenti all'incontro rispetto alle azioni intraprese e attuate dal dipartimento Welfare regionale, negli ultimi anni, verso questa importante tematica.A margine dell'incontro, il Capogruppoha dichiarato: "Sono tante le attività svolte fino ad ora attraverso cui intendiamo ribadire quanto risulti importante la tematica legata all'invecchiamento attivo anche all'interno del nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali. Vado via da questo incontro arricchito da critiche costruttive, proposte concrete e una visione comune. Le persone anziane sono il cuore della nostra memoria collettiva ed una risorsa per l'intera comunità. Dobbiamo restituire loro centralità, dignità e luoghi in cui vivere, non sopravvivere." La Regione Puglia continuerà a promuovere percorsi partecipativi per la costruzione del nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali, in cui le istanze emerse oggi troveranno piena cittadinanza, perché una comunità che si prende cura degli anziani è una comunità che si prende cura del proprio futuro.