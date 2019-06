Risultati eccellenti per gli studenti del Liceo “E.Fermi" al Trinity Gese Grade

Risultati eccellenti per una quarantina di studenti di prima, seconda e terza deldiche il 3 e 4 giugno scorsi hanno sostenuto e superato brillantemente gli esami! L'esaminatricecon una grande esperienza di insegnamento e certificazioni linguistiche, al termine della sessione , si è complimentata con la Professoressa, referente Trinity del Liceo, definendo fantastici i candidati che, alla loro età, sono già in grado di esprimersi in modo corretto in lingua inglese, conseguendo certificazioni di livello B2, C1 (Grade 10) e C2 (Grade 12). Gran parte dei ragazzi erano risultati vincitori nella Competition che promuove le eccellenze in lingua inglese in ogni ordine di scuola, per cui hanno potuto sostenere l'esame gratuitamente. Erano stati premiati infatti a gennaio nel corso di una cerimonia tenuta nella scuola canosina dalla, Trinity Ambassador in Italia. A tutti i ragazzi sono arrivate le congratulazioni dellaprima sostenitrice degli esami Trinity, la quale infatti una ventina di anni fa aveva permesso al Liceo "E.Fermi" di diventare Centro di Esami Trinity.ha commentato la DirigenteUnai lettori Stephen e Jamie che hanno preparato gli alunni nei corsi pomeridiani. I "Resi noti i nomi degli studenti i ragazzi :: Dominique Cascone (1A), Carlotta Merafina, Giorgia Marchetta, Maura Robbe, Biagio Di Nicoli , Antonio Pugliese, Leonardo Mazza, Alessandro Masotina, Marco Ricciardelli, Leonardo Ruberto, Michele Quagliarella, Michele Ventola (1B), Giuseppe Rubino, Simona Fiore, Andrea Franco, Giovanni Nero (2A), Ludovica Piscitelli (terza media Bovio), Maria Di Bitetto e Marco Sorrenti (anche loro provenienti da altre scuole superiori, che abbiamo avuto il piacere di ospitare nel nostro centro).Chiara Casamassima, Roberto Labianca, Giuliana Ricco, Armando Lagrasta, Mariachiara Di Stasi (2A), Annarita Di Muro (2G), Luca Di Stasi, Giuseppe Diaferio, Jacopo Del Vento (3A) e Mario D'Agnelli (da altra scuola).Davide Bucci, Michele Pinnelli (2B), Elisa Cirillo, Walter Coppolecchia, Valeria Farfalla, Giorgia Lionetti (3A).: Ilaria Carone, Mariaeugenia Robbe (3A)Malak Zarrar (5B dell'anno scorso)