A scuola di Metaverso al Liceo "E.Fermi"

Si parla sempre più frequentemente diil futuro di Internet, in un insieme di spazi virtuali attraversati da avatar, "un passo avanti rispetto alla realtà virtuale". Le porte delsono accessibili a chiunque fosse interessato, non sono richieste competenze speciali, riferiscono gli esperti in ambito informatico. Servono alcuni strumenti per accedere alun computer che può essere sostituito da uno smartphone; una connessione internet per poter interagire con il mondo del web; un account su una delle piattaforme del mondo virtuale Metaverso. E' di questi giorni la notizia che gli studenti deldihanno partecipato con interesse ed impegno alsotto la guida dell'esperta professoressae con il supporto del tutor, il professorIl progetto, incentrato sul Metaverso e l'utilizzo di tecnologie innovative, ha permesso agli studenti di acquisire competenze altamente richieste nel mercato del lavoro attuale. Durante le prime lezioni, gli studenti hanno appreso le nozioni base della realtà virtuale e della creazione di spazi nelIn seguito, hanno avuto l'opportunità di creare i propri avatar utilizzando le piattaformee di animarli attraverso l'applicazione di movimenti con. Nella penultima lezione, gli studenti hanno avuto l'opportunità di utilizzare il visorediper esplorare lo spazio del liceo da loro creato e arredato. In seguito, hanno avuto tempo libero per scoprire le diverse esperienze offerte dal browser di Meta. La lezione conclusiva del PON si è divisa in due momenti: una conferenza sul tematenuta dall'artista NFT di fama internazionale, e la presentazione degli spazi curati dagli studenti, fruibili attraverso i visor. Il dirigente del Liceo "E. Fermi",si è mostrato soddisfatto dei risultati raggiunti dagli studenti, sottolineando l'importanza del progetto PON "Spatial High School" per preparare le nuove generazioni alle sfide del futuro e offrire loro le competenze e le conoscenze necessarie per affrontarle con successo. Ilè il luogo ideale dove vivere esperienze dal forte impatto emotivo, ma anche educativo e formativo.