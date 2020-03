Reati informatici in aumento per effetto coronavirus

In questi giorni, in cui milioni di italiani sono in casa, i reati "tradizionali" sono crollati e sono invece aumentati quelli informatici. Ilsta lavorando senza sosta per arginare le nuove truffe online, fakenews e hacker in azione che, approfittando della vulnerabilità emotiva della persone, tentano dii dispositivi con i malware o mettono in Rete notizie non vere. "Abbiamo un incremento di criminalità informatica in questa situazione in cui siamo tutti a casa e sempre connessi, in uno stato di fragilità psicologica" lo affermadirettore del Servizio polizia postale, spiegando come in questi giorni siaL'invito deiè quello di fare attenzione, soprattutto alle mail ben fatte che offrono servizi connessi all'emergenza Covid-19 o che segnalano importanti prescrizioni mediche dell'Oms. Possono essere il mezzo mediante cui gli spietati hacker riescono a scaricare allegati malevoli in grado di raccogliere informazioni sull'incauto mittente. "Se vediamo arrivare una mail da un medico o una comunicazione urgente relativa allo stato di allerta del Coronavirus, è facile essere tratti in inganno anche se non si è degli sprovveduti, basta un attimo di distrazione" aggiungeTra gli esempi più ingegnosi da segnalare, lanel mondo che nasconde un insidioso; e poi ancora,che, con il pretesto di fornire aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus, invitano ad aprire un allegato contenenteun malware che consente all'hacker di assumere il totale controllo del dispositivo trasformandolo in unoe usandolo da remoto per compiere altri attacchi informatici. Altra segnalazione su cui lasta lavorando in questi giorni è quella diDal linguaggio professionale è credibile, la dottoressa invita le vittime ad aprire un allegato che contiene indicazioni per evitare il contagio da Coronavirus, ma che, in effetti, nasconde un virus informatico insidioso che carpisce i nostri dati.Si stanno infattiVerificate sempre l'attendibilità della fonte e accertatevi che le richieste di dati personali siano reali, anche contattando direttamente il vostro istituto di credito.