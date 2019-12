Radio Panetti un altro modo di fare Scuola

Sì è tenuta questa mattina, presso la, la presentazione delle. Ospiti relatori sono stati in ordine d'intervento il professorsegretario regionale del MED (associazione italiana per l'Educazione ai Media e alla Comunicazione) e moderatore dell'evento, la, dirigente dell'ITT "Panetti Pitagora", l'assessoredel Comune di Bari, la dottoressa, Dirigente dell'Ufficio III dell'USR Puglia, la dottoressadirettore della Siae Puglia, il professordocente di Sociologia Generale presso l'Universita "Aldo Moro" di Bari, la professoressae il professor, docenti responsabili di Radio Panetti. Numerosa è stata la partecipazione delle famiglie degli studenti coinvolti nel progetto. Il professorha egregiamente moderato l'incontro, facendo emergere gli elementi di rilevanza del progetto in relazione ai temi della comunicazione. In quanto referente regionale del Med, che da quest'anno, Il professorha parlato dell'efficacia del progetto nellae ha annunciato una serie di attività in comune fra la radio e il Med. La DSha raccontato brevemente la storia deisoffermandosi su come l'esperienza sia nel tempo cresciuta anche nel numero dei ragazzi coinvolti."È bello vedere i ragazzi seduti nei banchi in cui solitamente siedono i consiglieri di maggioranza e opposizione del Comune di Bari, il luogo più rappresentativo della Città.Con la radio ho visto i ragazzi trasformarsi e diventare protagonisti della loro vita. Radio Panetti è un simbolo, è la radio della Città di Bari. I ragazzi sono i veri protagonisti. Radio Panetti è il fiore all'occhiello della città", con queste parole l'assessoraha salutato gli studenti e i loro genitori aggiungendo poi che "è bellissimo vedere i ragazzi appassionati nel racconto della città anche in modo critico attraverso i tanti programmi del palinsesto". La dottoressaha apprezzato la durata nel tempo del progetto: "Siamo alla terza, quarta generazione. Il progetto dunque è strutturale. L'USR ha valorizzato le competenze dei ragazzi invitandoli a raccontare un evento nazionale come le finali del Campionato studentesco di pallavolo". La Dirigente ha continuato affermando che"Radio Panetti - ha proseguito la- è un progetto che crea continuità con la Scuola Secondaria di Primo Grado. Un progetto che contagia, che ha una sua struttura originale e una linea editoriale ben definita e curata dai docenti e dagli alunni. L'altra cifra positiva è che i ragazzi stanno imparando l'uno dall'altro in un processo educativo tra pari che è sperimentazione nella sperimentazione.Per la Siae, sponsor ufficiale di Radio Panetti, è intervenuta la dottoressaLa dirigente ha poi parlato dell'importanza del"Ci sono canzoni che hanno segnato la vita del nostro Paese - ha dichiarato la Lo Monaco -. Le parole e la musica danno emozioni. I testi sono delle vere e proprie poesie. Nel 2019 ricorre il bicentenario dell'Infinito di Leopardi. Il Centro Nazionale degli Studi Leopardiani a Recanati ha conferito a Mogol un riconoscimento per la canzoneche è stata simbolicamente paragonata proprioLa Siae concretamente si propone di aiutare i giovani con un'iniziativa che garantisce l'iscrizione e la tutela gratuita delle loro opere fino ai trent'anni d'età. Inoltre, sono previsti bandi, inIl professorha spiegato come uno smartphone non sia solo un oggetto, ma una vera e propria protesi che fa superare all'uomo lo spazio e il tempo del suo vissuto. "L'evoluzione tecnologica degli ultimi cinquant'anni – ha detto- ha ribaltatoQuesta è la prima parola chiave. Egli mantiene l'autorità ma l'autorevolezza prescinde dal suo ruolo sociale, ed è legata alla modalità con cui si esercitano le relazioni con gli altri". Secondo il, l'autorevolezza si fonda sulla possibilità di vedere l'adulto come un riferimento. Fino a cinquant'anni fa si era autorevoli in quanto adulti, oggi il ruolo delnon funziona più. I ragazzi cercano i compagni di viaggio, l'adulto "che non li guarda dall'alto verso il basso". Questo non significa perdere l'asimmetricità educativa, ma ridefinire il ruolo dell'adulto in quanto educatore.Questa, per ilè la seconda parola chiave."La questione fondamentale è l'ascolto, che è un'esigenza legata al riconoscimento che deriva da una relazione io-tu. In questo senso, la radio ha una funzione straordinaria: nella comunicazione i ragazzi sanno e sentono di essere ascoltati e ci mettono sé stessi, la "faccia" e la voce. Sono io che mi esprimo e ci metto me stesso e quindi ho il dovere di pensare a quello che dico. Così si partecipa alla costruzione sociale della realtà di quel mondo che è una ristrutturazione di ciò che noi stiamo consegnando alle nuove generazioni".La professoressanel suo intervento ha spiegato: "Non è un progetto, non è solo un'esperienza scolastica, ma è il cuore che entra nella scuola. Non si apprende se non c'è il cuore. E' necessario avere un desiderio per impegnarsi ed è da questo che parte la motivazione". La corresponsabile di Radio Panetti, a tal proposito, ha citato le parole della canzone di Gaberfacendo emergere che si tratta di quella spinta interiore che è già presente nel cuore di ogni studente, ma che noi adulti dobbiamo far in modo che sia riconosciuta e coltivata come la radice di una pianta delicata di cui parla Gaber. "Oggi molti studiosi - ha proseguito la- ci dicono che i ragazzi non hanno più desideri ma voglie e che come tali vengono immediatamente soddisfatte. Lavorando con gli alunni di Radio Panetti in questi anni ho potuto notare che molti di loro sono mossi da vere passioni e quindi da quel desiderio che è capace di cambiare il mondo. La sfida è quella di aiutare i ragazzi a percepire il mondo come un luogo in cui fare esperienza e non come un luogo ostile perché la paura blocca le relazioni". Il professorinfine, ha elencato tutte· Partnership con MED,· Partnership con Siae,· Partnership con Comune di BARI, assessorati alle Politiche giovanili, Scuola e Welfare, Trasmissione televisiva 1000 Motivi per Vivere in 13 puntate,· Radio Panetti Network, aperto ai contributi di tutte le scuole d'Italiasi può fruire attraverso due canali: la radio e la tv. · RadioPanetti trasmette in digitale: oltre al sito RadioPanetti.it, la si può ascoltare (e vedere) su RadioPanetti Play ( play.radiopanetti.it ) sia in diretta sia con i contenuti podcast.distribuisce i contenuti in diretta e registrati sull'app proprietaria disponibile sugli store ufficiali dei seguenti device: Mobile e Tablet - attraverso l'app RadioPanetti Network disponibile per Android, iOS e Windows; Desktop - disponibile su Windows; Smart TV - Disponibile su Android TV e Amazon Fire TV; Console di gioco - Xbox; Amazon Alexa; Auto connesse; Smartwatch ed Apple Watch; Google Home;· e su quelle di terze parti come Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify e Facebook.Nei prossimi mesi i contenuti visivi sbarcheranno anche su Amazon Prime Video.Cinemania(programma di cinema e curiosità legate al mondo del grande schermo); #glialtrisiamonoi: programma d'intercultura, inclusione sociale e dialogo in- terreligioso; Il mondo in tasca: programma di attualità e notizie curiose dal mondo; La scienza possibile: fiction radiofonica con contenuti legati alla matematica, alla fisica, alla chimica e più in generale alle scienze e alla tecnologia; Legalized: programma di antimafia sociale; Librinradio: recensioni di libri e interviste agli autori;Italy & Britain – Like 4 Like: programma in inglese che mette le tradizioni a confronto; Pane, iegghie e ssale: programma in dialetto barese per riscoprire le antiche tradizioni di Bari; Phenomenal: contenitore musicale per band locali. Interviste e musica live; Pubblicità Sociale: spot con contenuti eticamente rilevanti; Alimentiamo la vita: programma di benessere, alimentazione, rispetto della persona e dell'ambiente; L'uomo della storia: programma che intende far conoscere, in modo simpatico e divertente, i vari personaggi della nostra storia; Interviste radio e video a personaggi e autorità locali; Radio Post; 'Notte ragazzi: lette dai professori di «Radio Panetti» per augurare la buona notte ai ragazzi.Infine, il professor Curci, ha comunicato che ilè finalista al concorso Atlante Italian Teacher Award, il premio per i migliori progetti dei docenti delle scuole italiane, promosso da United Network, organizzazione associata alle Nazioni Unite in collaborazione con Repubblica Scuola.La manifestazione si è conclusa con "la Parola ai Giovani". Alcuni ragazzi hanno testimoniato la loro esperienza e le loro emozioni vissute in Radio Panetti, emozionando visibilmente la platea.