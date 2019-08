Quando si danneggia una scuola, viene ferita l'intera comunità

Il Capogruppo Direzione Italia- Fratelli d'Italia -con una nota si rivolge al vicesindaco Francesco Sanluca, dispiaciuta per il suo comunicato in merito alaccaduti nei primi giorni di agosto nella sede distaccata delldi"""Come può lei, uomo delle istituzioni fare la morale al Dirigente Scolastico, quasi "bacchettandolo" e invitandolo a potenziare il sistema di videosorveglianza e soprattutto quello di allarme? Delude leggere che lei, anziché dolersi per le attrezzature didattiche rubate e utilissime alla didattica, si sia affrettato a dichiarare che "l'immobile è dato in locazione alla Provincia, alla quale è stato consegnato dopo aver eseguito una serie di lavori di messa in sicurezza".Parole che dimostrano la "superficialità" dell'amministrazione rispetto ai bisogni degli studenti e alla necessità di strutture adeguate. Le ricordo che l'Istituto Professionale aveva una sua sede in via De Gasperi. Quando la struttura fu dichiarata inagibile, l"""Dispiace - prosegue il consigliere comunale- """che l'attuale amministrazione non si renda conto dell'importanza di questo Istituto. Buona parte dei frequentanti appartiene a famiglie le cui condizioni economiche e/o degrado sociale allargano sempre di più la forbice delle disuguaglianze, condizionandone opportunità di crescita e di futuro.L'esperienza scolastica ci accomuna tutti. Tutti noi adulti siamo andati a scuola. E ricordiamo in maniera incancellabile, ancora oggi, le prove, le fatiche, gli impegni, le soddisfazioni,. Le prime amicizie, spesso divenute, grandi amicizie. E i volti e i nomi dei nostri compagni di scuola. Nella scuola si cresce, ci si incontra, si sviluppano cultura, affetti, solidarietà, conoscenza reciproca. Si sperimenta la vita di comunità, il senso civico. Chi, assisterebbe alla distruzione di ciò che ci appartiene, di ciò con cui gioca, del tavolo dove mangia, del letto dove dorme, senza provare ribellione, sconforto, dispiacere? Anche chi distrugge le scuole, chi compie atti di vandalismo nelle aule, chi sottrae strumenti didattici, provoca una grave ferita, non soltanto e stupidamente a se stesso, ma a tutti gli studenti.Allo stesso modo, quando una scuola viene restituita sicura, pulita e decorosa, dopo le incursioni vandaliche, è l'intera città che ne trae beneficio. CDetto ciò, non credo che lei possa fare la morale a nessuno!tenendo conto che sono coinvolti, studenti, famiglie e anche chi all'interno ci lavora""" Ha concluso Il Capogruppo Direzione Italia- Fratelli d'Italia - Maria Angela Petroni.