Puglia straordinario palcoscenico a cielo aperto con eventi che arricchiscono l’esperienza di viaggio

Da Medimex a Red Bull Cliff Diving, da Porto Rubino alla Notte della Taranta, dai cartelloni estivi di Lecce, Brindisi e Bari alle sfilate di Dolce & Gabbana in Valle d'Itria e, ancora, da Battiti Live al Bif&st, da Carpino Folk alla Castro Legend Cup. Sono solo alcune delle oltre 80 manifestazioni che compongono la ricca programmazione di eventi della Regione Puglia illustrata nel palinsesto "Puglia Terra di Eventi" promosso dall'Assessorato al Turismo con A.Re.T. Pugliapromozione.Numerosi eventi in cui arte, musica e sport si intrecciano a paesaggi straordinari in appuntamenti che, da marzo a novembre 2023, interesseranno l'intero territorio regionale contribuendo a rendere la Puglia attrattiva in Italia e all'estero e ad accrescere la competitività delle destinazioni turistiche pugliesi. Uno stanziamento di circa 8 milioni di euro, a valere su fondi Por Puglia Fesr-Fse 2014/2020 - Asse VI Azione 6.8 "Palinsesto PP-TPP Puglia", come impegno complessivo dell'Assessorato, con l'attuazione delle risorse da parte di Pugliapromozione, Dipartimento Turismo e Cultura, Teatro Pubblico Pugliese e Apulia Film Commission, per co-finanziare le progettualità degli operatori culturali nell'ambito dell'avviso "Grandi Eventi" unitamente alle manifestazioni frutto di accordi di cooperazione pubblico-pubblico."La Puglia si conferma straordinario palcoscenico a cielo aperto con i grandi eventi che arricchiscono l'esperienza di viaggio – dichiara l'assessore al Turismo della Regione Puglia,. - Questo palinsesto ci permette di incrementare l'attrattività della nostra terra, di promuovere durante tutto l'anno il brand Puglia e i suoi prodotti turistici tra bellezze paesaggistiche e culturali, enogastronomia ed itinerari che vogliamo restituire a turisti e residenti per stimolare il desiderio di scoperta, o ri-scoperta, della nostra meravigliosa regione. L'obiettivo era anche quello di garantire copertura finanziaria alle proposte di eventi pervenute da parte degli operatori culturali e dalle amministrazioni pugliesi. Ci siamo riusciti ed ora puntiamo a migliorarci presentando l'offerta di eventi e intrattenimento che caratterizza le nostre destinazioni con maggior anticipo così da favorire l'organizzazione della domanda e del sistema dell'accoglienza. Ringrazio gli organi tecnici per il lavoro svolto ai fini dell'attuazione della programmazione mediante le risorse stanziate".Il palinsesto "Puglia Terra di Eventi" verrà promosso attraverso il Media Plan regionale, a cura di Pugliapromozione, nell'ambito della strategia di comunicazione turistica 2023 presentata alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano nel febbraio scorso.