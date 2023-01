Puglia : La Cultura è la carta vincente

Oltredi questo lungo fine settimana di Capodanno. Le aperture dei luoghi della cultura venerdì 30 dicembre, sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio hanno regalato grandi soddisfazioni. Complici le temperature primaverili e l'ingresso gratuito del 1 gennaio nell'ambito dell'iniziativa #domenicalmuseo, laè stata registrata in tutti i monumenti dellaa conferma che le aperture nei giorni festivi ancora una volta sono state premiate. Vincente anche la scelta di posticipare la consueta giornata di chiusura. Medaglia d'oro per ilche il primo dell'anno ha fatto incetta di oltre 1000 visitatori, grazie anche alla nuova grande mostracurata dal professore dal dottorinoltre, sempre il maniero barese ha superato i 500 ingressi tra le giornate di venerdì e sabato. Ottima prestazione per549 i fruitori che hanno scelto di visitare il sito Unesco nella giornata di domenica; oltre 1000 coloro che si sono recati nel monumento federiciano tra le giornate di venerdì e sabato. Sul podio anche ilcon 344 ingressi nel giorno di Capodanno e a seguire, con una manciata di differenza, ilche ha registrato 339 visitatori. Ottima performance anche per ilnelle sole giornate di venerdì e sabato ha intercettato complessivamente 500 visitatori. «Anche in questo caso le aperture hanno rappresentato un'occasione colta al volo da residenti e turisti - ha commentato il Direttore Regionale Musei Puglia, dottor- Ancora una volta il gioco di squadra ha funzionato e grazie alla collaborazione di tutto il personale che ringrazio sentitamente, abbiamo raggiunto questi importanti numeri».