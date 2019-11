Puglia, a way of life… che piace

La Puglia piace e fa registrare un trend in crescita di tutti gli indicatori del settore turistico. Negli ultimi cinque anni, gli arrivi sono aumentati del 27,5% con una crescita dall'estero del 71%. A salire è anche il gradimento verso la regione: nell'ultimo anno, le recensioni online (+46%) palesano un sentimento positivo di oltre l'86%. Un successo, questo, che è frutto di investimenti, interventi mirati e una promozione che hanno valorizzato il territorio al punto da farlo divenire una top destination. Questo il tema del workshop 'Puglia, a way of life' che avrà luogo venerdì 15 novembre a partire dalle ore 10:00, a Roma, Via dell'Umiltà n. 83/C, presso la sala conferenze della Stampa Estera in Italia. La Puglia è nota per il suo straordinario patrimonio paesaggistico, architettonico, culturale e si caratterizza anche per la sua forte vocazione identitaria, per la sua creatività, per la storica ospitalità che contraddistingue le sue comunità. Tutto ciò si traduce in uno stile di vita - a way of life, appunto - autentico e genuino, in grado di accogliere il visitatore e fargli vivere una esperienza unica. Rappresentanti delle Istituzioni e autorevoli esperti illustreranno il modello virtuoso del brand Puglia in grado di generare valore sociale ed economico, nonché la sua rilevanza nel contesto nazionale e sullo scenario internazionale.



Ad aprire i lavori sarà Aldo Patruno, Direttore del dipartimento Turismo della Regione Puglia. Seguiranno gli interventi di Giorgio Palmucci, Presidente ENIT, Guido Guerzoni, docente dell'Università Bocconi, Vincenzo Bellini, Presidente Distretto produttivo Puglia Creativa, Fabio Viola, Coordinatore area gaming Scuola Internazionale Comics di Firenze. Concluderà i lavori della mattina l'Assessore regionale al Turismo, Loredana Capone. A moderare il dibattito la giornalista di La7 Paola Moscardino. Dopo un buffet a base di specialità pugliesi, spazio alla sessione pomeridiana dedicata alle testimonianze ed esperienze dirette. Il workshop 'Puglia, a way of life' si svolge nell'ambito della rassegna 'All Routes lead to Rome', il meeting nazionale del turismo lento e del patrimonio culturale che gode dell'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo ed è inserito nel Partenariato globale delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.