Pro Loco Canosa: In corso il bando per operatori volontari in progetti di Servizio civile universale

Lapresieduta da, "con orgoglio" prende parte alpubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Potranno presentare la propria candidatura gli aspiranti operatori volontari (dai 18 ai 28 anni) in possesso dei requisiti e del titolo di studio minimo pari al diploma di maturità. I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso laraggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it accedendo esclusivamente con SPID di livello di sicurezza 2.Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nellaIn caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino alle ore 14,00 del giorno 25 gennaio 2022. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al bando e riportati nella piattaforma DOL.Il progetto dell'Unpli, che a Canosa di Puglia prevede due volontari, è intitolato "𝑪𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂, 𝒍𝒆𝒈𝒈𝒆𝒏𝒅𝒆 𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒅𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒑𝒖𝒈𝒍𝒊𝒆𝒔𝒊: 𝒊𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝒊𝒎𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒆 𝒏𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒊 𝑩𝑨𝑻, 𝑩𝒂𝒓𝒊 𝒆 𝑭𝒐𝒈𝒈𝒊𝒂" ha come settore e area di intervento il patrimonio storico, artistico e culturale, puntando sulla valorizzazione di storie e culture locali; durerà 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali in sei giorni di servizio settimanale, e si svolgerà pressoAnche quest'anno, ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico ambito di azione individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale.