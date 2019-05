Primizie salvate da maltempo nei mercati contadini

Nei mercati contadini diarrivanole primizie salvate dal maltempo, grazie alla corsa contro il tempo degli agricoltori che hanno strappato alla furia di nubifragi, grandinate killer e bombe d'acqua i prodotti cardine della Dieta Mediterranea.ci sarà la degustazione di piatti di frutta e verdura fresca di stagione, per prepararsi al meglio alla prova costume.sotto i gazebo gialli del Mercato di Campagna Amica gli agricoltori prepareranno centrifughe di agrumi, frullati di frutta fresca di stagione, verdure al pinzimonio di olio extravergine di oliva e non mancheranno le ciliegie Bigarreau e Giorgia, vittime della straordinaria ondata di maltempo che ha colpito le campagne nelle scorso settimane, con un danno del 70% sulla produzione.organizzeranno la degustazione guidata di friselle di orzo, di grano 'Cappelli', allo sfarinato integrale di avena, allo sfarinato integrale di orzo e all'impasto di cicoria otrantina, prodotto della biodiversità salvato dalle piogge.Il maltempo non ha dato tregua ai campi in Puglia, con nubifragi, bombe d'acqua e grandinate che hanno imbiancato le aree rurali, ricordache hanno azzerato le ciliegie a Bari, le albicocche a Taranto e le piantine di angurie oltre ai vigneti a Lecce, con pesanti danni sugli ortaggi in campo nelle aree della regione più colpite dal clima pazzo di aprile e maggio.