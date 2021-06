Prenotazione on line per la Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.)

"Siamo davvero soddisfatti. - spiega la novità l'assessore- Siamo pronti per dare avvio al nuovo sistema di prenotazione per il rilascio di nuove carte d'identità elettroniche (CIE). Una volta inseriti i propri dati, il sistema consente di conoscere la prima data utile e fissare un appuntamento per il rilascio del documento.L'utente potrà recarsi direttamente allo sportello al giorno e all'ora indicati nella prenotazione munito di una fotografia formato tessera, il codice fiscale o tessera sanitaria e il vecchio documento scaduto o in scadenza, ed ottenere il rilascio del documento.Il costo per il rilascio della C.I.E. è di 22,20 euro da versare direttamente allo sportello. Il duplicato per furto o smarrimento ha un costo di 27.20 euro e per il rilascio è necessario produrre in originale la denuncia alle forze dell'ordine. In caso di minori di anni 18, per ottenere la C.I.E. valida per l'espatrio, è necessaria la presenza di entrambi i genitori. Una rivoluzione digitale - conclude- che va nella direzione di favorire l'accesso da parte dei cittadini ai servizi comunali, agevolare gli uffici nelle operazioni di disbrigo delle pratiche e velocizzare i tempi di attesa allo sportello."Si precisa cheè riservato esclusivamente ai cittadini in possesso di prenotazione tramite il sistema, pertanto allo stesso i cittadini che non siano muniti di prenotazione on line non potranno avere accesso.