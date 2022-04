Premiato l'olio Don Gioacchino dell’azienda Sabino Leone

Dop Terra di Bari - Castel del Monte" dell'aziendaè stato premiato alla, nel corso della cerimonia svoltasi il 26 marzo scorso che ha avuto luogo a Perugia, presso il Centro Congressi della Camera di Commercio dell'Umbria. Il concorso nazionale è riservato alle eccellenze olearie italiane, organizzato dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell'Umbria, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero dello Sviluppo Economico, ed il sostegno di UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano ed Italia Olivicola. Sono state 12 le etichette premiate, in rappresentanza delle migliori produzioni di tutta Italia, che hanno brillato nelle due distinte categorie previste, Extravergine e oli extravergini certificati DOP, IGP.L'olioDop Terra di Bari - Castel del Monte dell'azienda Sabino Leone di Canosa di Puglia (BT) si è classificato alche ha visto al primo posto un altro pugliese ildell'Azienda Agricola De Carlo di Bitritto (BA).è un olio extravergine di oliva prodotto da un uliveto secolare di Coratina, cultivar regina della Puglia. E' stato chiamatoper omaggiare, padre die fondatore dell'azienda agricola in agro di Canosa di Puglia. Le sue caratteristiche è un "fruttato intenso che si riconosce per la sua esuberanza e forza Si apprezzano dalle prime sensazioni olfattive che rivelano freschezza." Una conferma importante per ilin un prestigioso concorso come l'he si propone tra l'altro di valorizzare gli oli extra vergini di oliva italiani certificati (dop, igp e biologici) e gli oli extra vergini di oliva italiani, provenienti da diversi ambiti territoriali, selezionando ed indicando i migliori oli di qualità italiani ottenuti dalla campagna olearia in corso e di sostenere gli operatori del settore che tendono al miglioramento della qualità del prodotto, con azioni che li aiutino a contraddistinguersi nel mercato globale e a commercializzare il proprio prodotto.Riproduzione@riservata