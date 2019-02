All'azienda Leone: le 5 gocce Bibenda all'olio d'oliva

Un nuovo, prestigioso riconoscimento per l'.Nei giorni scorsi, laha tributato all', l'ambito premio delle 5 gocce, massimo apprezzamento della, che premia, tra gli altri, gli oli con una valutazione superiore a 91/100. Non nuova a ricevere questo genere di riconoscimenti, l'azienda della famiglia Leone, situata pressonell'agro di, in, al km 5 della strada provinciale 143, ha ottenuto questo particolare premio che inorgoglisce chi ha fatto della qualità e del rispetto delle tradizioni -dalle pratiche agronomiche alla lavorazione delle olive-, una precisa scelta dell'attività lavorativa. Ottenuto da olivi secolari, tipici di questo paesaggio agreste situato nella provincia d'Europa più olivetata, ilcosì chiamato per ricordarepadre di Sabino e fondatore dell'azienda agricola, è rinomato per essere ricco di antiossidanti naturali quali i polifenoli, con particolari note aromatiche e gustative uniche.A voler coniare una definizione per questo blasonato olio d'oliva, essa potrebbe racchiudersi tranquillamente in quella di avere unAl palato di quanti sanno apprezzare la particolarità dellesso si presenta con un gusto molto equilibrato, con amaro e piccante decisamente presenti ed in armonia tra loro con sentori di cicorietta selvatica e mandorla amara. Un extravergine molto complesso ed armonico, che riesce amabilmente ad abbinarsi a carni rosse, zuppe di legumi, insalate con radicchio e ruchetta selvatica, orecchiette con cime di rapa. Una occasione particolare quindi per assaporare un extravergine dal temperamento deciso, intenso e profondo, la quintessenza di una terra aspra ma al tempo stesso tempo generosa e amabile.