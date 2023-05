Il mondo dell’ulivo e dell’olio: un viaggio nella storia, cultura, salute e degustazione

IL PROGRAMMA DEL SEMINARIO

è il titolo del seminario formativo a carattere tecnico-scientifico che si terrà adalledi. Tra gli obiettivi del seminario, organizzato dalin collaborazione con l'quello di approfondire e sensibilizzare studenti e cittadini al mondo dell'al fine di conoscere lo "stato dell'arte" di questo alimento prezioso della nostra terra. A relazionare saranno:, professoressa Ordinario di Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree dell'Università degli Studi di Foggia;professore ordinario in Scienze Tecniche Mediche Applicate dell'Università degli Studi di Cagliari;dottoressa Igienista Dentale nonchè vicepresidente A.I.R.O (Accademia Italiana Ricerca Orale) eprofessore - ricercatore e docente dell' Università degli Studi di Bari.Durante il convegno, che avrà luogo apresso l'si parlerà di storia e cultura dell'olio e dell'ulivo in Puglia, un viaggio attraverso le origini antichissime, dai suoi albori fino ai giorni nostri.si è diffuso nel Mediterraneo conquistando un profondo rispetto e guadagnando la centralità nellaed infatti l'interazione tra la cultura dell'olivo, dell'olio e dei territori pugliesi ha sviluppato rapporti molto stretti. Essa è ben rappresentata anche dalle Strade dall'Olio che percorrono la regione, dal Gargano al Salento, attraversando la Terra di Bari e la Valle d'ltria, valorizzando i numerosi ottimi olii extravergini prodotti in Puglia, differenti per colori, aromi e sapori, con le loro preziose proprietà nutraceutiche. Infatti durante l'incontro, ci sarà un approfondimento sulle molteplici azioni benefiche e salutari che l'olio ha sul corpo delle persone, evidenziando come lasi differenzi dalle altre per il suo elevato contenuto in polifenoli.infatti, è considerato sostanza nutraceutica tant'è che già Ippocrate chiamava l'olio d'oliva "il grande guaritore" e per secoli le proprietà funzionali di questo alimento sono state evidenziate in campo medico da sole evidenze osservazionali anche se poi, con l'avvento della medicina olistica e lo sviluppo delle scienze omiche, si è riusciti a decifrare i meccanismi base dell'attività funzionale e benefica dei composti bioattivi dell'olio d'oliva. Numerosi studi lo annoverano come prezioso alleato nella prevenzione del cancro o per la cura di numerose patologie comprese le lesioni e le patologie della mucosa orale. La comprensione dei meccanismi molecolari legati all'azione fitoterapica dell'ma, soprattutto in campo nutrizionale portando a nuovi stili alimentari, atti alla prevenzione delle malattie degenerative dei tempi moderni. Si discuterà inoltre, dei sottoprodotti come le foglie di olivo, la sansa o le acque di vegetazione. Nel settore elaiotecnico sono considerati prodotti di scarto che vengono spesso impropriamente smaltiti causando problemi di rilievo dal punto di vista economico e ambientale. Tuttavia, questi sottoprodotti sono sorgenti ricche di composti bioattivi naturali (come i polifenoli) che hanno un riconosciuto effetto salutistico e nutraceutico. Pertanto, durante il convegno, verranno presentate delledei componenti bioattivi (nel settore nutraceutico, farmaceutico o cosmetico) nell'ottica della sostenibilità alimentare e dell'economia circolare. A conclusione del convegno ci saràOre 08.30- 09.00 Saluti istituzionali:- Dott.sindaco di Canosa di Puglia- Prof.Presidente Nazionale LILT- Avv.assessore alla Cultura- Prof.ssadirigente scolastica IISS "L.Einaudi"Ore 09.00- 09.30- Prof.ssa Laura de Palma (Università degli Studi di Foggia)Ore 9.30- 10.00- Prof. Germano Orrù (Università degli Studi di Cagliari)Ore 10.00 -10.30- Dr.ssa Antonia Sinesi (Vicepresidente AIRO - Accademia Italiana Ricerca Orale)Ore 10.30 - 11.00- Prof. Pasquale Crupi (Università degli Studi di Bari)Ore 11.00 -11.30- Tavola rotondaOre 12.00 – 12.30- Assaggio-degustazione di olii extravergini e valutazione degli abbinamenti olio-cibo.