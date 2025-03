Ancora aperta l’iscrizione al concorso “Mignola D’Oro - Gargano Extra Virgin Olive Oil Award”

Si avvicina la scadenza per l'iscrizione al, evento organizzato dalper celebrare la qualità e la tradizione dell'olio extravergine di oliva del Gargano. I produttori interessati hanno tempo fino alper candidare i propri oli e sottoporli al giudizio di un panel di esperti riconosciuti a livello internazionale. La valutazione delle produzioni in gara sarà affidata a una giuria di professionisti di altissimo livello; i campioni saranno valutati attraverso un'analisi sensoriale rigorosa e anonima. Il direttore del Premio, che ha la responsabilità tecnica e di vigilanza dei lavori, sarà, Capo Panel dell'ed ex Capo Panel e Funzionario dell'ICQRF di Napoli. Lasarà coordinata dal(tecnologa alimentare e assaggiatrice professionista di oli di oliva con qualifica di capo panel) che gestirà la seduta di assaggio e l'elaborazione dei dati. Negli anni, Sabrina Pupillo ha consolidato una competenza che le è valsa il Premio Ranieri Filo della Torre, dedicato alle personalità più influenti dell'olivicoltura italiana; fa parte del Consiglio Direttivo OLEUM ed è direttrice organizzativa de "La Settimana dell'Olio" di Vieste.Il team di valutazione sarà composto da, assaggiatrice e importatrice cinese, figura chiave nella diffusione della cultura dell'olio extravergine d'oliva nel mercato asiatico;, giornalista e scrittrice turca, vive a Roma e racconta le eccellenze del cibo e del vino, è assaggiatrice ufficiale di olio d'oliva, miele e altri prodotti e vanta partecipazioni in importanti concorsi e guide;, fondatrice di "Oleonauta" e giudice per importanti guide di settore e concorsi internazionali;, assaggiatrice esperta, ha diretto l'"Oil Bar" per ONAOO a Vinitaly e l'"Oil-room olio cibo" a Olio Capitale, in un percorso che l'ha portata a far parte di giurie nazionali e internazionali;, collabora con concorsi e guide di prestigio, rappresenta una voce autorevole nella promozione dell'extravergine;, produttore cilentano impegnato nel recupero degli uliveti storici e nella valorizzazione delle cultivar autoctone, è esperto assaggiatore di oli vergini di oliva;, con decenni di esperienza alle spalle incarna l'essenza più autentica dell'assaggio di oli vergini di oliva, già fiduciario di Slow Food ha contribuito alla nascita di numerosi Presìdi nel salernitano e partecipato a prestigiose giurie e manifestazioni, diventando un vero punto di riferimento per chi cerca la verità nei sapori;, esperto assaggiatore e relatore in eventi di promozione dell'extravergine, crede fortemente nell'importanza di questi appuntamenti per sostenere la crescita dell'intero comparto, unendo produttori e appassionati in un continuo cammino di miglioramento.Partecipare al concorso "Mignola D'Oro" permetterà ai produttori di ricevere preziosi consigli per migliorare la qualità del proprio olio extravergine di oliva. Sarà possibile, infatti, avere un confronto diretto con assaggiatori di fama internazionale accedendo gratuitamente alle(è possibile prenotare la sessione con un esperto venerdì 11 o sabato 12 aprile, dalle 17:30 alle 18:30).Il concorso è aperto agli oli extra vergini di oliva prodotti da aziende dei comuni di. Possono partecipare aziende singole o associate, frantoi, oleifici sociali e cooperativi, organizzazioni di produttori con oli etichettati secondo le normative vigenti. Sono ammessi anche oli certificati DOP, IGP e certificati BIO.si suddividono in tre classi: Fruttato Leggero, Fruttato Medio e Fruttato Intenso. Tra ifigurano il "Premio Speciale Olio Biologico" e il prestigioso "Premio Speciale Roberto Dirodi". Infine, sono previsteper gli oli che raggiungono un punteggio minimo di 75/100.del concorso sarà, Associazione Professionale Internazionale di Assaggiatori di Olio di Oliva, nata in Campania negli anni '90 per diffondere la cultura dell'assaggio dell'olio e difendere, valorizzare, tutelare l'importante patrimonio tecnico e culturale dell'olio extravergine di oliva.La prima edizione di "Mignola d'Oro" ha il patrocinio diLe aziende interessate devono inviare la domanda di partecipazione entro ilvia e-mail all'indirizzo. I campioni devono pervenire entro il 4 aprile 2025 presso la sede del(C.so Lorenzo Fazzini 29, 71019 Vieste – FG).