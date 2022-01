Paolo Pizzuto non è più tra noi

Stamani, anella Basilica Cattedrale di San Sabino,ha celebrato la santa messa esequiale pervenuto a mancare all'età diPersona autentica e assertiva, moderata e cordiale nei rapporti sociali, sempre disponibile alla reciproca stima e collaborazione in vari ambiti dal mondo del lavoro a quello sindacale, politico, amministrativo e familiare. E' stato dipendente della FIAT a Torino e Bari e poi alla Sofim a Foggia. Nel 2001, i colleghi di lavoro della Sofim G.I.3 di Foggia con una targa ricordo elogiarono """il suo impegno nella vita civile, la sua tempra di uomo fedele alle istituzioni, la sua sincerità nell'amicizia e negli affetti, sostenuta dai suoi ideali di sempre,""" dove la vita è inscindibile dal lavoro, il lavoro dalla propria identità ed etica, la propria identità dall'impegno civico, politico e sindacale .Un uomo distinto e valente, di riconosciute capacità e competenze relazionali e di ascolto con una lunga militanza politica come esponente dell'allora Movimento Sociale Italiano.è stato eletto consigliere comunale di Canosa alle amministrative del 1982 e 1987. Per circa 30 anni è stato sindacalista della CISNAL prima e della Ugl dopo, con incarichi di segretario a Bari e Foggia oltre ad essere stato membro de direzione nazionale della FENALME CISNAL. Significativa la pergamena ricevuta nel 2009 dalla"""A, che ha dedicato la sua vita lavorativa alla difesa del lavoro e dei lavoratori, sotto le gloriose insegne della CISNAL ieri e dell'UGL oggi"" firmata dal segretario generalee dal segretario della Federazionein occasione del III Congresso a Roma.In queste ore si susseguono sui social le"""Oggi ho salutato, per l'ultima volta, uno degli ultimi pilastri della Destra locale. Paolo Pizzuto, operaio e sindacalista Cisnal, è stato sempre politicamente coerente ed ha sempre ed orgogliosamente rivendicato l'appartenenza ad una certa idea di Patria. Mai politicamente nostalgico, interpretava il cameratismo come unione, fratellanza e mai come appellativo di parte. Più volte consigliere comunale nelle fila del Movimento Sociale Italiano, di lui ricordo l'entusiasmo con il quale affrontai la mia prima campagna elettorale nel lontano 1999, a poco meno di 17 anni, per le Elezioni Provinciali che videro nostro candidato il figlio Michele.devo la mia formazione politica e la mia militanza in una destra sociale, convintamente europeista come quella che è stata Alleanza Nazionale e che oggi pare non avere degni successori.""" Ha scritto l'ex consigliere comunale,su Facebook, mentre, l'ex sindaco di Canosaha postato: """Ho avutoe ne ricordo la correttezza, il garbo, la bonomia, la sincera collaborazione, l'amicizia, la stima reciproca e pure un affettuoso rapporto, riveniente da una lunga frequentazione anche familiare. Mi dispiace moltissimo la sua dipartita, non lo vedevo da tanto."""lascia un segno indelebile nella comunità, locale e non solo, che non lo dimenticherà mai.