Orecchiette: "Non gettiamo nello sgomento la laboriosità delle signore, custodi di antiche ricette culinarie"

"In queste ore assistiamo al caso barese deiUn prodotto che coniuga tradizione e folclore. Ma oltre l'orecchietta, la Puglia è ricchissima di altre produzioni casalinghe come confetture, sottolii, liquori e passate di pomodoro che spesso sfuggono alle regole delle tracciabilità." - Esordisce così in una nota il consigliere regionaleche prosegue : "Non per negligenza o imperizia dei suoi produttori, soprattutto donne, ma solo perché qui nella nostra regione mancano le opportunità per regolarizzare un settore che trascina la piccola economia domestica e caratterizza il turismo enogastronomico. Bene quindi i controlli soprattutto se questi prodotti finiscono sulle tavole dei ristoranti e non restano entro i confini delle mura domestiche, ma come legislatori dobbiamo dare delle risposte. Ecco perché rilancio, ancora una volta (siamo alla terza) lsoprattutto per l'avvio di imprese giovanili e al femminile. Lo hanno già fatto ad esempio in Veneto e in Abruzzo specificando una serie di aspetti: gli elementi che definiscono le micro attività domestiche alimentari; i requisiti fiscali, di esercizio e quelli dell'immobile destinato ad ospitare le stesse; le caratteristiche delle materie prime e dei prodotti destinati alla somministrazione. Vengono anche istituiti degli appositi albi regionali. E credo che simili discipline tutelino non solo i consumatori ma soprattutto i produttori. Allora non gettiamo nello sgomento e nella confusione la laboriosità di queste signore, custodi di antiche ricette culinarie. MaE mi auguro- conclude- che l'assessorato alle Politiche Agricole e Alimentari recepisca questa mia richiesta portando il caso all'attenzione della conferenza Stato-Regioni"