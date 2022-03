Orecchiette con la rucola tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT)

pugliesi passano da 311 a 329. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nell'elenco previsto dal decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali entrano, infatti, 18 nuovi PAT". Lo rende noto il deputato puglieseesponente M5S in commissione Agricoltura a Montecitorio. "Si tratta di prodotti agricoli e preparazioni gastronomiche tipiche della nostra regione e dei suoi territori – aggiunge – Un carico di valori, cultura e tradizione che deve essere preservato nel tempo per continuare a perpetrarsi generazione dopo generazione che rappresenta un'attrattiva per visitatori e turisti che giungono in Puglia e vengono catturati non solo dalle bellezze paesaggistiche o artistiche ma anche a tavola" conclude(M5S).A far parte dei PAT pugliesi sono, dunque, l'anisetta tra i distillati e i liquori, la bombetta tra le carni e il polpo crudo arricciato tra i molluschi. Diversi i prodotti vegetali: aspraggine volgare, il cavolo rapa (chepe de murte), le cicorie selvatiche o cicorielle, le fave arrostite, la patata bisestile, la pera Petrucina e i peperoni sotto pressa di Melissano (pipirussi allu carcu). Tra i prodotti da panetteria troviamo la copeta di Polignano, la faldacchea di Turi e i Quaresimali. Infine, tra i prodotti gastronomici entrano le, i pezzetti di cavallo, i piselli con le uova, le polpette di cavallo e il Quatarone di Galatone.