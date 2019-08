Ofanto: "Siamo molto preoccupati per lo stato di salute del fiume"

È lungo 171 chilometri e il suo bacino idrografico è di ben 2780 Kmq; attraversa tre regioni: la Campania, dove nasce, la Basilicata e la Puglia, dove sfocia presso Barletta. Da un punto di vista ambientale». - , Esordisce così il senatorenella nota inviata -che vede anche latanto che nel suo bacino esistono 9 aree tutelate e perimetrate, nell'ambito della "Rete Natura 2000", per un totale di trentasettemila ettari, e la regione Puglia nel 2007 ha istituito ilMa nel suo bacino insistono anche siti industriali e scarichi di acque reflue urbane. Dalla stampa abbiamo appreso che in seguito ad attività di campionamento e analisi delle acque del fiume Ofanto effettuate dal Dipartimento ARPAC di Avellino, nel territorio di Conza della Campania, sono state rilevate concentrazioni di mercurio superiori alle massime ammissibili. In seguito ai preoccupanti dati emersi, trasmessi ai comuni interessati lo scorso 24 luglioLa notizia è particolarmente allarmante, in quanto il mercurio è un metallo pesante altamente tossico. È pericoloso per la salute delle persone e della fauna selvatica del territorio e, insinuandosi nella catena alimentare, può inquinare i fertili orti della valle e il pescato.e di approfondire il quadro conoscitivo tramite una maggiore capillarità nelle determinazioni analitiche, sia nei corsi d'acqua che alimentano il fiume e sia su terreni e sedimenti fluviali del bacino. Chiediamo la massima attenzione per questo importante corpo idrico - conclude il sentore pentastellato - anche perché finora è stato fatto poco o nulla per tutelare un territorio che racchiude oltre alle bellezze paesaggistiche e ambientali, anche un patrimonio storico, artistico e culturale dalle potenzialità inespresse».