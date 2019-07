Apportate modifiche alla Zona a Traffico Delimitato

Lo scorso lunedì il Sindaco di Canosaha incontrato, in Aula Consiliare, il comitato dei commercianti con la finalità di esaminare le difficoltà che gli stessi lamentavano rispetto al nuovo assetto della ZTL. "Sin dall'istituzione della nuova ZTL mi sono recato numerose volte in piazzetta per incontrare e ascoltare le osservazioni dei frequentatori della Zona nelle ore serali e per rendermi conto personalmente del nuovo assetto dell'area pedonale." - Inizia così il post delsu Facebook - "Ho raggiunto l'area in tutti i giorni della settimana per rendermi conto della situazione reale anche nei momenti di minor affluenza. Ho ascoltato, quindi, tutti i concittadini in qualche modo coinvolti: i commercianti le cui attività rientrano nell'area della ZTL, i commercianti che svolgono il proprio lavoro oltre detta area, i residenti all'interno della stessa, i genitori, gli anziani.Non mi pare fondata l'affermazione che vedrebbe diminuiti i parcheggi. Al contrario se si fa riferimento alla vecchia impostazione della ZTL, i parcheggi sono aumentati per il semplice fatto che con la nuova impostazione si sono guadagnati i posteggi che insistono su Via Kennedy, prima chiusa ora aperta".- Il primo cittadino di Canosa conclude - :"Al di là di tutte le questioni che i commercianti e i cittadini hanno espressofermo restando, come già ribadito, che il numero attuale dei frequentatori di quell'area deve crescere". Lea Canosa di Puglia sono :- lasaràogni anno dalanziché dal 15 giugno al 15 settembre, con una decurtazione di giorni, dai 92 previsti inizialmente ai 52 della nuova istituzione; per l'anno in corso, la- rispetto alla conformazione attuale, s- la ZTL sarà attiva- saranno potenziati i parcheggi per disabili in Via Puglia e aggiunto un posto auto per donne in stato di gravidanza.