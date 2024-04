Non si arresta la scia di sangue sulla S.P. 2 Canosa-Andria

Non si arresta la scia di sangue sulla S.P. 2 Andria-Canosa di Puglia. Nel tardo pomeriggio odierno, un altro tragico incidente sulla provinciale 231 all'altezza di Canosa di Puglia, nei pressi di una curva. Nel sìnistro stradale sono rimaste coinvolte due autovetture in uno scontro frontale. L'impatto è stato violento che una persona è deceduta ed un'altra, il conducente che viaggiava sull'altra autovettura, rimasta ferita. Le prime fonti riferiscono chementre il ferito è di Andria. In loco sono intervenute equipe sanitarie del 118, i vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale che hanno eseguito i rilevamenti dell'incidente mortale. Dopo l'ennesimo tragico incidente, urgono gli interventi di messa in sicurezza della S.P. 2 Andria-Canosa di Puglia- Cerignola che dovranno essere eseguiti tempestivamente, onde scongiurare pericoli per gli utenti della infrastruttura stradale, teatro di sinistri mortali, in coerenza con il vigente Codice della Strada e delle norme della sicurezza sui cantieri temporanei e mobili.