Non saranno Saldi di Gioia

. Con questa frase ad effettoannuncia lae nel resto d'Italia fra poche ore. Il Presidente UniPuglia, come ogni anno, si sofferma sul punto principale che investe questeIl Presidente ha dichiarato: "con rammarico devo prendere definitivamente atto che le due Associazioni di Categoria trattanti sul tavolo regionale, nonostante i proclami di anni e nonostante anche il loro 0,5% di associati di Settore incluso nella disciplina dei saldi di fine stagione (dati ufficiali Camera di Commercio – verificare per credere!) non sono state in grado di far modificare la vigente legge regionale, anacronistica, fuori luogo ed assolutamente a vantaggio delle Grandi Catene di Distribuzione e dei Grandi Gruppi di produzione che poi sono gli stessi che finanziano, come da legge regionale scritta a quattro mani, i Distretti Urbani del Commercio che quelle stesse Associazioni costituiscono con la politica e con i comuni.Una sciagura che ora andrà demolita completamente alla luce del nuovo Governo regionale che metterà mano a questa ed ad altre leggi illegittime che per anni hanno messo nelle mani di pochi la gestione fallimentare di tutto il mondo delle piccole e medie imprese, portate all'agonia, alla distruzione e alla morte. Questo è certificato dal nulla prodotto anche in 10 anni di esistenza del PES CNEL, Organismo mangiasoldi pubblici che continua a fare solo propaganda di se stesso e della politica compiacente. Altro capitolo aperto è quello della liberalizzazione totale dei Saldi, come anche noi, insieme a Confesercenti Bat, chiediamo da anni, Anche in questo casoNel nostro recente incontro, alla Regione Puglia, con il Governatore Michele Emiliano, anche su questo siamo stati d'accordo." – ha conclusoI saldi in Puglia partiranno sabato 4 gennaio e si concluderanno martedì 3 marzo 2020.