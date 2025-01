Saldi: Offerte low cost su cesti e prodotti tipici delle feste natalizie

Non solo vestiti e scarpe, i saldi prendono il via anche per gli acquisti dei prodotti tipici delle feste di Natale e fine anno, conper venire incontro alle famiglie in difficoltà a causa dei rincari nel carrello della spesa e del caro bollette. E' quanto afferma Coldiretti Puglia, in occasione della stagione dei saldi partita in Puglia, nel sottolineare che c'è l'opportunità di risparmiare anche sulla tavola per motivi esclusivamente commerciali che non influiscono in alcun modo sulle caratteristiche qualitative dei prodotti. Oltre a poter cogliere le offerte per abbigliamento e scarpe, sono da subitoche non possono essere conservati per il prossimo anno tra i quali soprattutto panettoni, dolci tipici come cartellate e sassanelli, ma anche la frutta secca o gli spumanti secondo formule diverse che vanno dall'"uno per due" al "due per tre", ma possono essere offerti anche sconti rilevanti che arrivano fino al 50%. E' necessario tuttaviaper evitare di consumare prodotti vecchi. Offerte di grande qualità per i prodotti artigianali sono disponibili nelle aziende agricole, negli agriturismi e nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica.Dallo scorsoin tutta lasono in corsoi. Il periodo degli sconti è guidato da una serie di norme a tutela sia degli acquirenti che dei venditori. gli altri. I prodotti a saldo sono quelli a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo (ad esempio generi di vestiario e abbigliamento in genere, gli accessori d'abbigliamento e biancheria intima, calzature, pelletterie, articoli di valigeria e da viaggio, articoli sportivi). Per tutte le merci offerte in saldo è fatto obbligo all'esercente di esporre i cartellini originari di vendita, la percentuale di sconto applicata e il prezzo al saldo.senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all'esaurimento delle scorte. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale. Non è consentito effettuare contemporaneamente forme diverse di vendite straordinarie nello stesso esercizio (ad esempio saldi e vendite di liquidazione).da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali che, nel caso tale separazione non fosse possibile, non possono essere poste in vendita.