Nel ricordo di Luigi Gallo

I primi post di ricordo sui social nel tardo pomeriggio di ieri poi i manifesti funebri affissi ache portano a conoscenza della dipartita diall'età di 63 anni. Commozione e sgomento tra la comunità canosina all'di una persona cara e benvoluta da tutti. Sono tantissime le testimonianze di stima e di vicinanza espresse da amici e conoscenti in queste ore alla moglieai suoi più stretti familiariper ricordare la memoria dititolare di un'impresa di pulizie per molti anniSia in ambito lavorativo che in quello sociale, sportivo e culturale,lascia una bella impronta. E' stato anche un benefattore che non ha fatto mai mancare il suo contributo esperienziale ed economico a sostegno delle iniziative sociali e degli eventi organizzati a Canosa e dintorni. Sempre con garbo, gentilezza e quel suo sorriso, unico ed espressivo che accompagnava le sue azioni quotidianededicate alla famiglia, al lavoro, alla comunità locale.Non è la solita frase di circostanza, in questi momenti di dolore e sconforto, ma è la più sentita e ripetuta sui social e nei colloqui odierni per commemorare un amico che non è più tra noi.