Mons. Lello Iacobone, una enorme risorsa per la nostra comunità

«Una splendida notizia per la nostra città:nella giornata di ieri, è stato ufficialmente nominatoda. Ho un'enorme stima di Don Lello: a lui mi lega una profondissima amicizia e sono ben consapevole - spiega il Sindaco di Canosa di Puglia- delle sue enormi capacità che ne fanno per noi e per la nostra comunità una enorme risorsa. Egli è stato praticamente presente in gran parte dei momenti più belli e significativi della mia vita: è stato lui il mio professore di religione al Liceo, è stato lui che mi ha unito in matrimonio con mia moglie Annalisa.sicuro di poter contare sul suo apporto per il bene di Canosa e delle sue incommensurabili ricchezze anche e soprattutto alla luce della sinergia sviluppata in questi mesi - conclude il primo cittadino - per quanto concernono le Catacombe di Santa Sofia di proprietà del Vaticano ubicate nella nostra città».Mentre, da Roma, l'ingegnereha scritto : "Apprendo con gioia intima, come convinto Cattolico e come Canosino di Roma, chedi cui finora era Segretario. Il nostro don LelloCanosa con i Suoi emeriti figli torna a primeggiare nel panorama nazionale. Complimenti amico caro, sei stato sempre molto vicino alla comunità dei Canosini di Roma; sotto la Tua giuda Pastorale abbiamo pianto Roberto Murante prematuramente volato in Cielo, ora siamo onorati di averti come onorevolissimo concittadino, sempre presente nei momenti di dolore e di gioia della nostra comunità. Canosa oggi ha un Suo figlio, che certamente avrà ancor più a cuore l'Archelogia Sacra che è patrimonio storico ,religioso , culturale della nostra città "