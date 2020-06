Misure preventive contro la nidificazione dei colombi

Da diverso tempo atantiQuesta abitudine crea molteplici problemi in quanto tale pratica oltre a favorire la proliferazione dei volatili pone complicazioni di carattere sanitario in quanto i resti del mangime lasciato sulle strade diventa cibo anche per ratti e blatte con grave pregiudizio per la salute pubblica. A tal fine ilha emessoche disponeai proprietari, amministratori o chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e all'insediamento stabile dei colombi di città, di provvedere, per le parti degli immobili interessate dalla presenza dei colombi, a propria cura e spese, alla, oltre che al mantenimento delle condizioni igieniche necessarie; di provvedere, mediante apposizione di griglie o reti o altro idoneo sistema, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i colombi di città possano introdursi e trovare luogo idoneo per la nidificazione.a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici,con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, scarti ed avanzi alimentari. Ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione delle norme contenute nella Ordinanza, comporteràai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).