Milano Set Mediterraneo 2023: Tra cultura, turismo e alto artigianato

Nel suggestivo scenario di, nel cuore di Milano, oggi si è alzato il sipario sul'evento che permette al pubblico di immergersi nella cultura, nel turismo, nell'alto artigianato e non ultimo nella solidarietà verso leL'evento segue il successo della settima edizione di Passerella Mediterranea, che ha avuto luogo lo scorso settembre a Grottaglie, ma che ora ha scelto Milano per far vivere anche nel capoluogo lombardo l'esperienza unica e immersiva già vissuta nella regione pugliese.Abiti da sposa di alta sartoria, ceramiche artistiche locali e la tradizione delle luminarie pugliesi saranno i set dove il pubblico potrà scoprire la bellezza e la creatività di queste eccellenze apprezzate anche oltre i confini nazionali. Non ultimo anche ilun appuntamento dove il dibattito ha affrontato l'attualità della violenza sulle donne attraverso approfondimenti e gli interventi di(presidente del Consiglio della Regione Puglia),(consigliera del presidente per l'attuazione del programma Regione Puglia),(delegata del sindaco di Milano alle Opportunità di Genere), Chiara Ceretti (presidente di Spazio 3R), Marianna Cardone (Consiglio Nazionale Donne del Vino),(collezionista e imprenditrice). Ha moderato l'incontro la giornalista e consulente di comunicazioneCon il Patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Grottaglie e del Comune di Milano, del Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia e della Camera di Commercio di Taranto, MILANO SET MEDITERRANEO 2023 accompagnerà i visitatori anche nella giornatain un caleidoscopio esperienziale unico ed emozionante vissuto attraverso la sensibilità creativa della stilista Carmela Comes e delle sue collezioni di abiti da sposa, attraverso la tradizione della lavorazione delle ceramiche di Grottaglie e in particolare delle Pupe, ad altezza naturale, realizzate da Gaetano Fasano della bottega artistica Marcello Fasano e l'immensità delle luci e delle sue cromie con le tipiche luminarie pugliesi di Salvatore Dipierro in una installazione creata ad hoc in piazza Mercanti.alle ore 18.00 sfilata della collezione di Abiti da Sposa diche si aprirà con la performance diprima ballerina della Scala di Milano, nella Galleria Passi Perduti, (su invito) Le installazioni luminose disi accenderanno a tempo di musica alle ore 17.00 fino alle ore 02.00 di domenica 15 gennaio 2023 nella Piazza dei Mercanti, adiacente al Palazzo dei Giureconsulti. Presenzierà all'accensione delle lucigià ambasciatrice dei pugliesi nel mondo.