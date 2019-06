Memoria di Maria SS. Altomare

Martedì 11 Giugno Memoria di Maria SS. dell'Altomare

Chiesa di Gesù Giuseppe e Maria di Canosa di Puglia(BT)

Ile ildihanno portato a conoscenza della comunità il programma dellache si terràIl manifesto della festa riporta «Nella Pentecoste, Maria accoglie, insieme agli apostoli, lo Spirito Santo. Immersa nella preghiera, partecipa così alla nascita della Chiesa. Prendiamo Maria come modella sul nostro Cammino con Gesù e siamo aperti, come lei, ad accogliere la volontà e lo Spirito di Dio. Ogni volta che accogliamo Dio nei nostri cuori,Dio attraverso noi, diventa uomo».Suono delle campane ed apertura della festa.SS. MesseS. Messa e supplica comunitaria alla Beata Vergine dell'AltomareS. MessaProcessione con l'immagine della Beata Vergine dell'Altomare. Al rientro canto delle Litanie Lauretane.Via Petrarca, Via Kennedy, Piazza Terme, Via Giuliani, Via Rovetta, Via Marsala, Via Santa Lucia (sosta Ist. San Giuseppe), Via Fogazzaro, Via Corsica, Via Pertini(già Via Liguria), Via Sardegna, Via Cortellazzo, Via Corsica, Via Volturno, Via Rapisardi, Via Montescupolo, Via Verga, Via Roosevelt (discesa), Via Carso, Via Montescupolo, Via Malcangio, Via Saffi, Via Kennedy, Via Massimiliano, Via Santa Lucia, rientro in