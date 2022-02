Maltempo: Il martedì nero dei mercati in Puglia

Ci mancavano le avverse condizioni meteo,a rovinare ulteriormente le giornate degli ambulanti pugliesi. Dal barese alla BAT fino al Salento mercati persi in una giornata da dimenticare. Dalle prime ore di martedì 1 febbraio le chat degli Ambulanti di Puglia collegate in rete consi sono riscaldate ed ecco che si è messa in moto la macchina amministrativa. Da Trani a Gioia del Colle passando per Bari fino a Terlizzi e via verso il Salento, sono partite le richieste di recupero che sarà effettuato nel periodo primaverile.a capo dell'Ufficio Amministrativo di CasAmbulanti Italia, ha dichiarato: "la pioggia ma soprattutto il fortissimo vento ci hanno indotto a consigliare agli Ambulanti in rete ad adottare le massime precauzioni rispetto a condizioni che fossero di pericolo per gli operatori stessi e per gli avventori. Oltre il 98% ha colto questa appello di salvaguardia della pubblica incolumità e spontaneamente ha deciso di non rischiare. Chi abbia voluto ha tentato di operare ma le condizioni si sono da subito dimostrate proibitive, in taluni casi. I mercati persi oggi saranno recuperati nel periodo primaverile, in giornate domenicali. Il nostro Ufficio Amministrativo si è immediatamente mobilitato ed inviato le richieste di recupero ai sindaci delle città interessate dalle avverse condizioni meteo di oggi"