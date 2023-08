Loconia : L’opportunità si coltiva – Le prospettive del settore agroalimentare

Si è tenuto la scorsa domenica 6 agosto, il terzodal titoloche ha avuto luogo afrazione dipresso l'auditorium della Chiesa di Sant'Antonio da Padova. I Job Day sono giornate informative ma soprattutto esperienziali aperte a tutta la cittadinanza. Ogni giornata ha un suo tema fondante ed è focalizzata sulla condivisione di informazioni e strumenti per i sistemi professionali del territorio. Finanziati dal bando regionaleche l'Amministrazione Comunale di Canosa sta portando avanti da quattro mesi, questi incontri sono stati inseriti nel fitto calendario di attività della ormai consuetaarrivata alla trentasettesima edizione, a conferma della stretta interconnessione tra progettualità e prospettive locali in materia agroalimentare. Intervenuti per i saluti istituzionali, il Sindaco di Canosae l'Assessore alla Cultura, all'Istruzione, al Turismo e all'ArcheologiaNel corso del Job Day hanno preso parte, comeAgronomo esperto in Agricoltura Biologica, con un intervento dal titolo: "L'evoluzione del biologico sul mercato nazionale ed europeo" che ha illustrato il complesso mondo delle certificazioni agroalimentari, da utilizzare non come un adempimento normativo ma come un trampolino di investimento e crescita;, "Conetica - Design e Facilitazione di Metodologie e Tecniche Partecipative", socio AIAB, che ha tracciato una panoramica sui Biodistretti, in termini di sviluppo locale per la cultura e la comunità;dello Studio Cassandro, che ha presentato gli strumenti finanziari oggi a disposizione per incentivare la crescita delle imprese agricole del territorio;Agronomo Consulente Credito in agricoltura, che si è riallacciato all'intervento citato poc'anzi, focalizzando l'attenzione sul delicato ma importante rapporto tra imprese e mondo bancario nell'accesso al credito agevolato. A moderare gli interventi, con simpatia e tanta competenza,editore "Foglie TV".Grande partecipazione della cittadinanza che, oltre ad ascoltare con attenzione il susseguirsi degli interventi, ha preso parte al dibattito, beneficiando delle informazioni e degli scenari condivisi dai relatori. Giovani interessati alle prospettive occupazionali, ma anche stakeholder e titolari di imprese nel settore agroalimentare, mai come in questo momento hanno compreso l'importanza di valorizzare ogni singola opportunità presente, opportunità che va scovata ma, è proprio il caso di dirlo, coltivata con attenzione, per generare i benefici sperati. «Abbiamo pensato alla Borgata di Loconia come location per il terzo "Job Day" – spiega l'Assessore alla Cultura- perché la Borgata è da sempre luogo di lavoro, produttività, impegno di tanti uomini e donne che credono fermamente nella ricchezza della propria terra. Un pensiero quest'anno va sicuramente rivolto all'Azienda Ortofrutticola "Candela" che opera da anni nella Borgata, colpita barbaramente da un incendio divampato il 15 luglio scorso. Nonostante ciò, vi è però ad oggi la certezza che la squadra sia già pronta a rimettersi in piedi con fierezza e tenacia anche nell'interesse degli operai e delle loro famiglie».