Loconia: Istituita Isola Ecologica Mobile per Pasquetta

L' Assessorato all'Ambiente del Comune di Canosa di Puglia comunica che, per evitare l'abbandono dei rifiuti nelle campagne della Borgata, nella giornata di lunedì 10 aprile (Pasquetta), verrà eccezionalmente istituta un'isola ecologica nei pressi della fontana, sita in via Minervino, dove sarà possibile conferirli. L'iniziativa é volta a tutelare l'ambiente, la salute e il decoro della città. Si raccomanda massima prudenza sulle strade.Si rende noto che nella giornata di lunedì 10 aprile (Pasquetta), il Comando della Polizia Locale di Canosa di Puglia ai fini della sicurezza stradale, effettuerà un servizio di pattugliamento sulla SS 93 Canosa Loconia. Si raccomanda il rispetto dei limiti di velocità e di non mettersi alla guida in caso di assunzione di alcol o sostanze che possano mettere a rischio l'incolumità.