Lino uno di NOI!

La scorsa domenica ala Dea Ebe con cittadine e cittadini hannogliUna bellissima iniziativa molto partecipata e coinvolgente. Mi dicono pure emozionante. Sabato scorso un un'altra bella manifestazione sul sagrato della Chiesa di San Sabino, ilormai in campo da 25 anni, ha conferito, tra i tanti, ilesattamente 40 anni e due belle persone,entrambi "immigrati" da Andria e dall'Abruzzo, entrambi diventati canosini de Canaus, entrambi dotati di "pensiero positivo" e fortemente determinati a proiettare la Città oltre i recinti della cultura tradizionale. Ovviamente non hanno avuto vita facile in un ambiente chiuso, un tantino arretrato, spesso "se credente" esclusivo ma ,la loro costanza e determinazione ha prevalso. Nonostante il "nemo profeta in patria",ce l'hanno fatta e tutti hanno dovuto prendere atto di avere due gran "bei figli".La mia Amministrazione, nel 1984, in collaborazione con il, pensò ed organizzò la prima grande manifestazione pubblica per accoglierlo e tributargli la stima e la riconoscenza della Città, che spesso lo aveva ignorato, criticato e accettato con una qualche ipocrisia, tipico atteggiamento del sud , con la "puzza sotto il naso". Una giornata meravigliosa.Il Consiglio Comunale al completo, maggioranza e opposizione, accolse Lino in pompa magna. La sera, al Teatro Scorpion gremito fino all'inverosimile e con centinaia di persone rimaste fuori, si svolse un incontro davvero bello e ricco di memoria che ricostruiva il percorso della vita dell'attore. Sul palco i suoi professori,il suo collega di seminario, il suo caro compagno di giochi, il. Con noi non poteva mancare il Sindaco di Andria, Franco Piccolo, la Giunta al completo, numerosissimi consiglieri comunali e tanto, tanto popolo. Striscioni che calavano dall'alto, neon che sfumavano sullo schermo conuna grande scritta in polistirolo, realizzata dalla squadra d'attacco degli impiegati comunali sullo sfondo: CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA. Una grande festa un po' all'americana cheFinalmente e con orgoglio