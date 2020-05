Le Frecce Tricolori sui cieli di Bari

In occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario dellastamani lehanno sorvolatontorno alle ore 9,30 con largo anticipo all'orario programmato per evitare assembramenti. Dallo scorso 25 maggio, lasta effettuando, una serie di sorvoli, toccando tutti i capoluoghi di regione e abbracciando simbolicamente, con i fumi tricolori, tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa. I piloti delle Frecce Tricolori appartengono aldi stanza presso la base militare di Rivolto, erede di una tradizione di acrobazia collettiva tutta italiana che affonda le sue radici nel lontano 1929. L'aeroporto militare di Rivolto, frazione del comune di Codroipo nel Friuli Venezia Giulia è il luogo che, nel marzo del 1961, ha accolto i primi piloti delle Frecce Tricolori ed è ormai indissolubilmente legato al nome della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Lacon dieci aerei (dal 1982 utilizzano come velivolo gli Aermacchi MB.339 A/PAN MLU, di cui nove in formazione e uno solista), di cui 9 velivoli, denominati, nominativo coniato dall'alloraper ricordare il cavallino diche costituisce l'insegna del 4º Stormo, all'epoca 4ª Aerobrigata che si stava già preparando ad assumere l'incarico PAN per il 1961. Il "giro d'Italia" delleche nel pomeriggio toccheranno Potenza - Napoli - Campobasso si concluderà il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica senza la tradizionale parata ai Fori Imperiali.